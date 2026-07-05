Si Inglaterra le gana a México, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

Uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026 se disputa este domingo desde las 21 en el Estadio Azteca. Allí, Inglaterra y México buscan un lugar entre los ocho mejores del torneo en un duelo cargado de expectativa.

Para el seleccionado local es la oportunidad de volver a instalarse en cuartos de final después de 40 años, justamente desde la edición de México 1986. Del otro lado, los Tres Leones regresan al Azteca por primera vez desde la eliminación sufrida frente a Argentina en la misma edición mundialista.

En caso de imponerse, Inglaterra ya conoce cuál sería su próximo desafío. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará en los cuartos de final a Noruega, quienes vienen de dar el batacazo eliminado a Brasil. Dicho encuentro se disputará el sábado 11 de julio a las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, con un lugar en las semifinales en juego.

Vale recordar que los ingleses llegan a esta instancia tras sufrir más de la cuenta para eliminar a República Democrática del Congo, rival al que derrotaron 2-1 con una remontada en los minutos finales.

Fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

Viernes 10 de julio

16:00 – España/Portugal vs. Estado Unidos/Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

18:00 – Noruega vs. México/Inglaterra – Miami

22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City

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El cuadro del Mundial