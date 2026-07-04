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Mundial 2026

Si Paraguay le gana a Francia, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El equipo de Gustavo Alfaro va por la utopía más imposible de su historia. A quién puede enfrentar en la próxima instancia si la consigue.

Si Paraguay le gana a Francia, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026
© Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesSi Paraguay le gana a Francia, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

Se viene el partido de la fecha. Luego de lo que fue el trinufo por goleada de Marruecos ante Canadá en la apertura de los octavos de final del Mundial 2026, este sábado por la tarde se disputará el segundo compromiso de esta instancia de mata-mata entre Francia y Paraguay en Philadelphia.

Desde las 18 horas de Argentina, el combinado de Gustavo Alfaro y el de Didier Deschamps se medirán para meterse entre los 8 mejores seleccionados de la Copa del Mundo. Si bien los galos parten como favoritos, el conjunto sudamericano busca una nueva utopía luego de haberse cargado a Alemania en la instancia anterior.

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Quien se quede con el pase a cuartos de final del certamen enfrentará, justamente, al primer seleccionado que consiguió el pase a dicha ronda, ya que Francia o Paraguay serán rival de Marruecos en la próxima instancia.

El duelo de cuartos entre los marroquíes y el vencedor del cotejo entre franceses y paraguayos se dará en el Gillette Stadium de Boston, el próximo jueves 9 de julio desde las 17:00 de Argentina.

Paraguay va por otra utopía

Paraguay va por otra utopía

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4
Canadá 0-3 Marruecos | Houston | Ounahi, Ounahi, Rahimi.
Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5
Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey
México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6
España – Portugal | 16:00 | Dallas
Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7
Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta
Colombia – Suiza | 17:00 | Vancouver

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Lautaro Tiburzio
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