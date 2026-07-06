Si Portugal le gana a España, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

En el AT&T Stadium de Dallas, en el marco de los 8vos de final del Mundial 2026, la Selección de Portugal se mide contra la Selección de España con el objetivo de lograr una nueva victoria para clasificar a los cuartos de final de la competencia.

El elenco comandado por Roberto Martínez viene de eliminar a Croacia tras ganarle 2 a 1 sobre la hora en 16avos de final. Previo a esto, quedó como segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, con cinco puntos en tres presentaciones, tras dos empates y una victoria.

De cara a este encuentro, los lusos buscan la clasificación a los cuartos de final y así igualar la performance de Qatar 2022, certamen en el que llegaron a esta instancia y fueron eliminados a manos de Marruecos, que los venció por 1 a 0.

Cristiano Ronaldo celebra la clasificación de Portugal con Gonçalo Ramos.

Contra quién juega Portugal los cuartos de final del Mundial si le gana a España

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los dirigidos por Roberto Martínez volverán a la acción el próximo viernes 10 de julio, a las 15.00 horas de Argentina. Allí se enfrentarán al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

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Viernes 10 de julio

16:00 – España/Portugal vs. Estado Unidos/Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

18:00 – Noruega vs. México/Inglaterra – Miami

22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City

El cuadro del Mundial 2026