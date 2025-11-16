Sin Cristiano Ronaldo, Portugal goleó a Armenia y clasificó al Mundial 2026

En la última fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA, sin Cristiano Ronaldo, ausente por la expulsión ante Irlanda, la Selección de Portugal goleó en condición de local a la Selección de Armenia por 9 a 1 y de esta manera clasificó al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Con goles de Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Bruno Fernandes de penal y un doblete de Joao Neves, el seleccionado comandado por el español Roberto Martínez se fue ganando 5 a 1 al entretiempo, ya que Eduard Spertsyan había descontado transitoriamente para los visitantes.
Ya con el resultado sentenciado, el combinado luso salió a disputar el segundo tiempo en forma de despedida con su gente, debido a que cerró el año de la mejor manera y logró el boleto mundialista. En estos 45 minutos, Bruno Fernandes, con dos tantos más, Joao Neves y Conceição, cerraron la goleada.
Gracias a esta clasificación, Portugal jugará séptimo Mundial consecutivo, ya que desde Corea – Japón 2002 que clasificó a todos. Además, será el décimo en su historia, tras también haber participado en Inglaterra 1966 y en México 1986. Su mejor participación fue en 1966, donde llegó al tercer puesto.
Con esta clasificación, ya son cuatro los países clasificados por parte de la UEFA. Además del elenco portugués, también aseguraron sus boletos Inglaterra, Francia y Croacia. Más tarde, Noruega podrá hacer lo mismo, mientras que en el transcurso de la semana, España, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Austria, Bélgica y Alemania pueden hacer lo mismo.
Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Argentina (Conmebol)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Japón (AFC)
- Irán (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Costa de Marfil (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Senegal (CAF)
- Qatar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
Las sedes del Mundial 2026
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)