Los italianos confían en que una oferta cercana a los 25 millones de euros les garantizaría su fichaje.

Inter de Milán lleva tiempo atento a Nahuel Molina, al punto que a mediados de la pasada temporada especuló con aprovechar que había perdido la titularidad en Atlético de Madrid para ofrecerle un lugar, sabiendo que necesitaba esa regularidad justo antes de disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina.

Confirmada la salida de Denzel Dumfries, que reforzará al Real Madrid, el club italiano pareció sin embargo cambiar de objetivo para reforzar el lateral derecho y apuntó a Marco Palestra, joven carrilero del Cagliari y la Selección de Italia. Pero se entrometió Chelsea, que ofreció 60 millones de euros para no dar opción a ningún competidor.

Entonces sí, en Inter de Milán decidieron volver a apuntar a ese viejo conocido y están seguros de la conveniencia de pisar el acelerador para hacer que una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina pueda sumarse como refuerzo y viajar a Italia junto a Lautaro Martínez, capitán del equipo.

Se cree que con una oferta que ronde los 25 millones de euros en Neroazzurro podrá sacar a Molina de Atlético de Madrid, aunque habrá que esperar para saber cuáles son las intenciones de Diego Simeone con el jugador de cara a la próxima temporada.

Nahuel Molina junto a Lisandro Martínez.

En Italia están convencidos de su valor como refuerzo, no solo por su calidad de internacional con Argentina, sino también porque ya ha dado pruebas de buen desempeño en la Serie A cuando defendió la camiseta del Udinese. De parte del jugador, la posibilidad interesa si continúa sin tener asegurada su titularidad con el Colchonero.

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Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid

Desde su arribo al Atlético de Madrid procedente de Udinese, Nahuel Molina disputó un total de 181 partidos oficiales, con acumulado de 11.551 minutos en cancha, en los que aportó 9 goles y 17 asistencias. Fue amonestado en 17 ocasiones y dos veces expulsado.

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