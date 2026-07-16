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Mundial 2026

Tapia chicaneó a Inglaterra tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

El máximo mandatario de la AFA recurrió a un clásico meme para burlarse del combinado inglés, víctima de la Albiceleste en Atlanta.

Chiqui Tapia
© GettyChiqui Tapia

Fue una jornada tan esperada como soñada. Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra -como en el 86- y se ganó su plaza en la gran final del Mundial 2026. Si bien se intentó bajar un mensaje de paz y el propio Scaloni dijo que solamente se trataba de un partido de fútbol, claramente eso no fue así y todos lo sabían: jugadores, cuerpo técnico, autoridades de AFA y especialmente los hinchas que jugaron su partido.

Los equipos salieron a la cancha, se formaron en el círculo central, sonó el himno de Inglaterra y ni se escuchó porque la propia hinchada argentina lo tapó con un clásico: “El que no salta es un inglés”. Luego sonó el de Argentina y tanto jugadores como los presentes en el Mercedes Benz Stadium lo gritaron con euforia.

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La chicana de Tapia a Inglaterra

Quien también jugó su partido fue Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Chiqui, que habitualmente suele compartir contenido en las redes sociales en esta oportunidad recreó el clásico meme de “Hermosa mañana, ¿verdad?”, pero lo hizo en inglés, con una clara chicana a la selección derrotada el pasado miércoles: “Beatiful morning, right?”.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

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DATOS CLAVE

  • Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
  • El presidente Claudio Tapia publicó una chicana en inglés tras la victoria.
  • Hinchas argentinos silenciaron el himno de Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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