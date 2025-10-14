Tenía la clasificación en sus manos, perdió puntos por una sanción de FIFA y vuelve a un Mundial tras 16 años

Las diferentes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 van llegando a su fin y este martes se cerró la actividad en África, con la sorprendente clasificación de un seleccionado que había sido sancionado por FIFA hace apenas algunos días con la sustracción de puntos cuando tenía la clasificación prácticamente asegurada.

Se trata de Sudáfrica, el país organizador de la Copa del Mundo 2010, que a su vez fue su última participación en una cita mundialista. Los Bafana Bafana habían sido sancionados por la mala inclusión de un futbolista en el partido ante Lesoto, en la doble fecha de septiembre pasado.

Teboho Mokoena, jugador de Mamelodi Sundowns, había alcanzado el límite de amarillas y tenía una suspensión de un partido. Nadie se percató de esta situación, el futbolista fue alineado contra Lesoto y Sudáfrica ganó por 3 a 0. Por supuesto, cuando la irregularidad llegó a FIFA, la entidad le quitó los puntos a Sudáfrica, dándole el partido por perdido 0-3. Es decir, restándole seis goles y tres puntos en total en su intento de clasificación al Mundial 2026.

Sudáfrica cerró con una victoria y, con la derrota de Benin, entró directo al Mundial 2026. (Getty)

Esto puso a Sudáfrica a la altura de Benin, con misma cantidad de puntos pero dos goles menos de diferencia de cara a la última fecha. Los Bafana Bafana vencieron a Ruanda por 3 a 0, y la caída de Benin 0-4 vs. Nigeria les dio la clasificación. Con el resultado, Benin incluso quedó fuera de repechaje, que se fue para las águilas.

Sudáfrica en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 será el cuarto en la historia de Sudáfrica, que clasificó por última vez hace 16 años, con su clasificación asegurada al ser organizador de la competición. En dicha edición, quedó fuera en Fase de Grupos, con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota. Misma cantidad de puntos que sumó en Corea-Japón 2002.

Sudáfrica jugó por última vez una copa del mundo en 2010, cuando la organizó. (Getty)

Francia 1998 fue su primer Mundial, en el que no registró triunfos, empató dos partidos y perdió el restante, para regresarse en Fase de Grupos, etapa del torneo que aún no ha logrado superar en toda su historia.