Este domingo 10 de mayo quedará grabado en el corazón de todos los hinchas del Como 1907. Es que con el 1 a 0 frente al Hellas Verona (ya descendido) en condición de visitante (tanto anotado por Anastasios Douvikas) por la fecha 36 de la Serie A, el equipo que comanda Cesc Fábregas y que integran Nico Paz y Máximo Perrone consiguió su principal objetivo de la temporada.

En concreto, ya se aseguró, como mínimo, su participación a la UEFA Conference League de la temporada 2026/2027, todo un hito en la historia del club de Lombardía, dado que por primera vez en sus casi 120 años de vida disputará una competencia de índole internacional.

De momento se ubica quinto en la tabla de posiciones de la Serie A con 65 puntos, por lo que Atalanta, que está séptimo y que era el único que podía alcanzarlo de los que están afuera de la zona de clasificación para las copas, ya no puede siquiera igualarlo en cantidad de unidades.

Ahora, el Como 1907 buscará hacerse con la plaza para la Europa League o, ¿por qué no?, para la UEFA Champions League. Para eso precisará ganarle al Parma y al Cremonese (los dos rivales que le quedan en el calendario de la liga italiana) y que Roma, Juventus y/o Milan no sumen de a tres.

FOR THE FIRST TIME EVER: QUALIFIED FOR EUROPE!!!!!! pic.twitter.com/usssJsQsmj — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2026

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En 2019, el Como 1907 deambulaba en la Serie D

El progreso del Como 1907 en tan solo 7 años es realmente sorprendente. Es que en 2019 logró recién el ascenso de la Serie D a la Serie C. Y recién en 2021 pudo subir a la segunda categoría del sistema de ligas de Italia. Ya en 2024 irrumpió en la primera y ahora, a fines de la temporada 2025/2026 está con chances de clasificar a la Champions League.

Así está la tabla de posiciones de la Serie A

Inter de Milán, campeón, se encuentra en lo más alto con 85 puntos. Le siguen el Napoli con 70, Juventus con 68, Milan con 67, Como 1907 con 65 y Roma con 64. Estos son los equipos que representarán a Italia en las competencias de la UEFA de la temporada 2026/2027.

En síntesis

El Como 1907 , con Nico Paz y Máximo Perrone, clasificó a su primera competencia internacional.

, con y Máximo Perrone, clasificó a su primera competencia internacional. El equipo de Cesc Fábregas suma 65 puntos y se ubica quinto en la tabla.

suma y se ubica quinto en la tabla. El club ascendió de la Serie D a copas europeas en apenas siete años.