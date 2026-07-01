El entrenador de Inglaterra remarcó la seriedad con la que pretenden encarar el duelo frente al combinado africano.

Este miércoles primero de julio, desde las 12 del mediodía local, la Selección de Inglaterra se enfrentará a su similar de la República Democrática del Congo en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta bajo el marco de los 16vos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A propósito, el que se refirió fue el entrenador del combinado Británico, Thomas Tuchel, en una conferencia de prensa qur brindó durante la tarde del martes 30 de junio: “Nos enfrentamos a un equipo ante el cual partimos como favoritos, mientras que ellos pueden asumir el papel de no favoritos. Lo importante es aceptar todo esto, centrarse en aquello que podemos controlar y ofrecer nuestra mejor versión”.

En esa misma línea, el estrateg alemán de Inglaterra, añadió: “Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más allá de los dieciseisavos de final, así son las cosas. Entonces, ¿por qué no iban a esperar lo mismo nuestros aficionados?”.

Además, Thomas Tuchel remarcó que, más allá de que la lógica indica que seguirán camino hacia los 8vos de final, no se sienten ganadores antes de tiempo: “Creo que se percibe en nuestra forma de hablar, en lo que sabemos sobre el Congo y en cómo nos preparamos: no hay ni un ápice de exceso de confianza en el modo en que afrontamos este partido”.

.Thomas Tuchel en la previa del encuentro de Inglaterra con el Congo. Getty Images)

Y para cerrar, lanzó una frase que pareciera ser un mensaje para sus jugadores: “Hoy en día, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y, para nosotros, siendo Inglaterra, lo ideal sería ganar en los 90 minutos. De igual modo, si hace falta llegar a los 120 o a los penaltis, estamos preparados“.

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Los partidos por los 16vos de final del Mundial 2026 que se jugarán este primero de julio

Además del encuentro que tendrán Inglaterra y República del Congo, este miércoles primero de julio se llevarán a cabo otros dos partidos correspondientes a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno será Bélgica vs. Senegal en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en Santa Clara.

En síntesis