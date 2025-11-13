Tras las polémicas declaraciones de Gennaro Gattuso, esto necesita Italia para clasificar directo al Mundial 2026

Esta Fecha FIFA de noviembre determinará las selecciones que clasificarán al Mundial 2026 de forma directa vía Eliminatorias UEFA. En ese contexto, la Selección de Italia es una de las grandes que más complicado lo tiene, y esa situación crítica se refleja en las palabras de su seleccionador, Gennaro Gattuso.

La Squadra Azzurra no está siendo capaz de clasificar directamente en un grupo contra selecciones de la talla de Israel, Estonia y Moldavia y cayendo frente a la aparentemente imparable Selección de Noruega, con Erling Haaland como líder. Pero Italia, por más difícil que sea, aún depende de sí misma para entrar directo al Mundial 2026. Eso sí, no tiene margen de error.

Si bien técnicamente Italia depende de sí misma, sería un milagro clasificar directo sin una mano de Estonia. (Getty)

¿Qué necesita Italia para clasificar directo al Mundial 2026?

Primero que nada, hay que analizar la tabla de posiciones. Con dos partidos restantes, Noruega es líder del Grupo I con 18 puntos y una diferencia de gol de +26. Detrás, aparece Italia, con 15 puntos y una diferencia de gol de +10. Es importante destacar la diferencia de gol, ya que en caso de igualdad de puntos, es el primer criterio de desempate.

El líder del grupo clasificará directo al Mundial 2026 y el segundo, irá al repechaje con el resto de las selecciones europeas. En este contexto, Noruega jugará contra Estonia y la selección italiana ante Moldavia, antes de enfrentarse entre ellas en la fecha final del Grupo I.

Si Estonia le da una mano a Italia y le resta puntos a Noruega (ya sea con un empate o una victoria de Estonia), Italia tan solo necesita ganar sus dos partidos para clasificar como líder de grupo al Mundial 2026. Mientras que, en el caso de un triunfo noruego contra Estonia, Italia podría llegar a igualar a los nórdicos en la cima del grupo y allí es donde entraría en juego la diferencia de gol, que actualmente beneficia a Noruega por 16 goles de ventaja.

De esta forma, los escenarios posibles son:

Si Noruega gana contra Estonia: Italia está obligada a ganar ambos partidos y también recortar la diferencia de goles en favor de Noruega. De lo contrario, no tiene forma de clasificar al Mundial.

Italia está obligada a ganar ambos partidos y también recortar la diferencia de goles en favor de Noruega. De lo contrario, no tiene forma de clasificar al Mundial. Si Noruega empata contra Estonia: Italia tendría la posibilidad de clasificar directo al Mundial ganando ambos partidos o empatando con Moldavia y venciendo a Noruega. Pero también, en un escenario más utópico sería empatar con Moldavia y luego recortar la diferencia de goles con una victoria por más de ocho goles de ventaja ante Noruega.

Italia tendría la posibilidad de clasificar directo al Mundial ganando ambos partidos o empatando con Moldavia y venciendo a Noruega. Pero también, en un escenario más utópico sería empatar con Moldavia y luego recortar la diferencia de goles con una victoria por más de ocho goles de ventaja ante Noruega. Si Noruega pierde contra Estonia: Italia se puede permitir empatar contra Moldavia e igualmente depender del resultado contra Noruega para clasificar. Si además de una derrota de Noruega contra Estonia, hay una derrota de Italia vs. Moldavia, una vez más Italia debería ganar el duelo directo y recortar la diferencia de gol en favor de Noruega.

En caso de igualar en puntos, y en diferencia de gol, el siguiente criterio de desempate es el resultado entre sí y, luego, la diferencia de goles en esos partidos. El primero de los dos encuentros lo ganó Noruega por 3 a 0. El segundo será en la última fecha del Grupo I.

En cualquier caso, todos los escenarios muestran chances ínfimas de que Italia clasifique de forma directa como líder del Grupo I. Con un triunfo de Noruega ante Estonia (lo más probable), Italia necesitaría goleadas históricas ante Moldavia y los propios noruegos para meterse en la Copa del Mundo sin pasar por el repechaje.

