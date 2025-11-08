Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

Estos países harían de cabezas de serie para el Mundial 2026 y dominarán los 12 grupos de la siguiente Copa del Mundo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Seguí a Bolavip en Google!
Los bombos y los equipos cabezas de serie del Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLos bombos y los equipos cabezas de serie del Mundial 2026

En menos de un mes se realizará el sorteo del Mundial 2026, el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. En este nuevo formato del torneo se jugará con 48 selecciones y no con 32 como en los últimos años. Por lo cual, habrá 12 grupos de 4 equipos.

Para definir como quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026, se utiliza el ranking FIFA, el cual queda “bloqueado” después de los amistosos del mes de noviembre.

¿Quiénes serían los cabezas de serie del Mundial 2026?

Ya hay 3 cabezas de serie definidos para el Mundial 2026, que son los 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los otros 9 clasificados se definen del ranking y así quedaría conformado el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026:

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

ver también

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

¿Cómo quedarían los bombos del sorteo del mundial 2026?

Los otros bombos se definen igual con el ranking FIFA, algunos ya tienen países clasificados y otros por sentenciar su pase a la Copa del Mundo, por lo cual estos se conformarían así:

Bombo 2:

  • Croacia (Por clasificar)
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza (Por clasificar)
  • Senegal (Por clasificar)
  • Dinamarca (Por clasificar)
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Australia
Publicidad
Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

ver también

Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

Bombo 3

  • Austria
  • Noruega
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Paraguay
  • Costa de Marfil
  • Catar
  • Uzbekistán
  • Sudáfrica
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita

Bombo 4

  • Ghana
  • Jordania
  • Nueva Zelanda
  • Ganador Play-off UEFA 1
  • Ganador Play-off UEFA 2
  • Ganador Play-off UEFA 3
  • Ganador Play-off UEFA 4
  • Ganador Repechaje Intercontinental 1
  • Ganador Repechaje Intercontinental 2
  • Clasificado CONCACAF 1
  • Clasificado CONCACAF 2
  • Clasificado CONCACAF 3

Formato del sorteo del Mundial 2026

  • Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
  • Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
Publicidad
  • México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
  • Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
  • Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Todos los países clasificados al Mundial

  1. México (local)
  2. Estados Unidos (local)
  3. Canadá (local)
  4. Japón (Asia)
  5. Nueva Zelanda (Oceanía)
  6. Irán (Asia)
  7. Argentina (Sudamérica)
  8. Uzbekistán (Asia)*
  9. Corea del Sur (Asia)
  10. Jordania (Asia)*
  11. Australia (Asia)
  12. Ecuador (Sudamérica)
  13. Brasil (Sudamérica)
  14. Uruguay (Sudamérica)
  15. Colombia (Sudamérica)
  16. Paraguay (Sudamérica)
  17. Marruecos (África)
  18. Túnez (África)
  19. Egipto (África)
  20. Argelia (África)
  21. Ghana (África)
  22. Cabo Verde (África)*
  23. Sudáfrica (África)
  24. Qatar (Asia)
  25. Inglaterra (Europa)
  26. Arabia Saudita (Asia)
  27. Costa de Marfil (África)
  28. Ghana (África)
Publicidad

*Países que juegan su primera Copa del Mundo.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Atento Scaloni: Cuti Romero no terminó el partido contra Manchester United y preocupa a la Selección Argentina
Noticias de la Premier League

Atento Scaloni: Cuti Romero no terminó el partido contra Manchester United y preocupa a la Selección Argentina

FIFA adelanta la fecha de la Finalissima entre Argentina y España
Fútbol Internacional

FIFA adelanta la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados
Mundial 2026

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo