Tras vencer a Cabo Verde, Tagliafico dio las claves para vencer a Egipto en 8vos: “En el Mundial no tenés tiempo”

Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, en el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina venció 3 a 2 a la Selección de Cabo Verde y avanzó a los octavos de final del Mundial, instancia en la que se cruzará frente a la Selección de Egipto.
Luego del encuentro, Nicolás Tagliafico habló con DSPorts, en donde fue autocrítico por el rendimiento del equipo, y a su vez, explicó las claves para vencer al elenco africano en la próxima instancia en el duelo que se llevará a cabo el próximo martes en el Mercedes Benz Stadium de Miami.
“Hay que ser autocríticos pero pasar rápido la página porque en el Mundial no tenés tiempo y tenemos que estar enfocados en poder hacer un gran partido el que viene y ganar. Esa es la mentalidad y ahora hay que enfoncarnos al 100%”, dijo sobre las claves para pasar de ronda.
“No hay que subestimar a nadie y sabíamos desde el primer minuto que iba a ser un rival duro. Le hizo un gran partido a España y Uruguay. Hoy la sensación que nos quedó es que quisimos generar más peligro y no pudimos porque ellos también juegan y son un rival duro. Se clasificó, que es lo importante y ahora hay que pensar en lo que viene”, agregó sobre su análisis del partido.
Y cerró: “Todos los rivales son diferentes. Los 4 partidos que jugamos fueron diferentes y el que viene va a ser totalmente diferente. Son otros jugadores, otra mentalidad, otro sistema y nos tenemos que adaptar. Eso es algo que tiene este equipo, que se adapta a lo que tiene enfrente”.
"NO HAY QUE SUBESTIMAR A NADIE, SABÍAMOS QUE IBA A SER UN RIVAL DURO"— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
El balance de Nicolás Tagliafico post triunfo de Argentina contra Cabo Verde y clasificación a octavos de final.
🎙️ @nanisenra#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aBqautIfPn
Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes
Lisandro Martínez habló luego de la victoria de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial: “Está bueno que pasen estas cosas”
Sábado 4
- Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston
- Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia
Domingo 5
- Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey
- México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México
Lunes 6
- España – Portugal | 16:00 | Dallas
- Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle
Martes 7
- Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta
- Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver
Datos claves
- Nicolás Tagliafico analizó el triunfo de Argentina y pidió autocrítica al plantel.
- La Albiceleste venció 3 a 2 a Cabo Verde con un gol de Lionel Messi.
- El partido de octavos ante Egipto se jugará en el Mercedes Benz Stadium.