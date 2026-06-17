Un hincha estatua, leopardo, jugadores extranjeros y un cambio de nombre: la historia de RD Congo, primer rival de Portugal y Cristiano Ronaldo

Se robaron todos los flashes al llegar a Houston: elegantes trajes negros con detalles en leopardo, acompañado por bolsos que -según el propio diseñador- quisieron comprarlos de varias partes del mundo. La selección de la República Democrática del Congo (a no confundir con Congo, a secas, que es otro país) cautivó a propios a extraños con su distinguido arribo a su segundo mundial, aunque en el anterior haya utilizado un nombre diferente.

Los Leopardos al llegar a Estados Unidos. Foto IG.

RD Congo se clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica en la repesca internacional y tras 52 años participará de una cita mundialista: la primera vez fue en 1974, pero bajo el nombre de República de Zaire. Colonia de Bélgica durante gran parte del siglo 20, se independizó en 1960 bajo el nombre de República de Congo, aunque su nombre definitivo lo tomó recién en 1997.

Como Zaire, quedaron el la historia no sólo por ser la primera selección subsahariana en clasificarse sino por sus resultados deportivos: no pasó la primera fase, recibió 14 goles y no convirtió ninguno. Un tiro libre a favor de Brasil, rival en el último partido, dejó mudo al mundo del fútbol: Ilunga Mwepu pateó la pelota tras la orden del árbitro, ante la atónita mirada de Rivelino -a punto de ejecutarlo-, el público, el árbitro, los televidentes.

No era una cuestión de ignorancia: tras varios conflictos con las autoridades gubernamentales, los jugadores habían amenazado con no jugar (cayeron 0-2 con Escocia y 9-0 con Yugoslavia). La amenaza era concreta: si pierden por más de tres goles con Brasil, ni vuelvan. Aquel tiro libre peligroso, con el 0-3 ya decretado y faltando minutos para el final, era un riesgo que Mwepu no quería asumir. Logró su cometido, el resultado no se modificó y pudieron regresar.

Hoy la realidad es otra: tras el debut ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, se enfrentarán a Colombia y Uzbequistán después, tras cumplir el sueño de convertir su primer gol en mundiales y la nueva esperanza de pasar de fase.

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Su hincha más famoso

Michel Kuka Mboladinga viajó como parte de la delegación congoleña por pedido de los propios jugadores. Su figura enarbola todo lo que RD Congo quiere mostrar en esta Copa del Mundo: un país futbolero, con una historia y un hincha que lo mantiene siempre presente. Cuando finalmente RD Congo se descolonizó, el 30 de junio de 1960, Patrice Lumumba fue declarado primer ministro. Fue arrestado, asesinado y desaparecido un año después.

Lumumba Vea, el hincha que representa a su mártir en cada partido. Foto IG Lumumba Vea.

Durante la dictadura posterior a la independencia, era un riesgo hablar del mártir. Es por eso que Mboladigna lo homenajea en los partidos que juega su país, completamente inmóvil con el brazo derecho levantado y la mirada fija al horizonte. Su figura se hizo reconocida internacionalmente durante la Copa de Africa, con las cámaras enfocándolo constantemente.

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Lumumba Vea (Lumumba vive) es una representación de la estatua ubicada en Kinshasa, capital de RD Congo, recordando el sacrificio que realizó el reconocido como padre de la patria. Y es por eso que acompaña al plantel en su regreso al fútbol mundialista.

Un equipo internacional

El capitán del equipo Chancel Mbemba es uno de los cinco jugadores que componen el plantel que nacieron en RD Congo. Además de Mbemba, nacido en la capital, los otros son Meschack Elia, Edo Kayembe, Axel Tuanzebe y Fiston Mayele. El resto se reparten entre Francia mayoritariamente (15 en total), Bélgica (cinco), Suiza (dos) y uno en Reino Unido (Aaron Wan-Bissaka nació en Londres).

Más allá del lugar de nacimiento y de su decisión de jugar representando a Los Leopardos, es cierto que el 100% de los citados se desempeñan en equipos fuera de RD Congo. Cinco juegan en la Premier y Championship, cuatro en Francia, tres en España, dos en Bélgica, tres en Grecia y el resto en otras ligas (Rusia, Emiratos, Chipre, Suiza, Polonia, Turquía entre otras).

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