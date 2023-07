El campeón mundial interino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el gigante chino Zhilei Zhang, espera que millones de fanáticos en China tengan los ojos fijos en su próxima revancha con Joe Joyce, que tendrá lugar el 23 de septiembre en el Wembley Arena de Londres.

En abril, Zhang logró una gran sorpresa cuando detuvo a Joyce en el sexto asalto para reclamar el cinturón de la OMB. El ojo derecho de Joyce estaba cerrado por la hinchazón, lo que provocó que el médico del ring cancelara la pelea.

Unas semanas después, Joyce activaría su cláusula contractual para una revancha inmediata.

El ganador se convertirá en el retador obligatorio del campeón mundial unificado Oleksandr Usyk.

“La última vez que hice historia, la mejor herencia de la historia es crear una nueva historia”, dijo Zhang a CGTN Europa.

“Crear una nueva historia de los chinos en el campo del boxeo es mi misión y mi intención original. La gente siempre piensa que el boxeo chino no puede producir boxeadores de peso pesado, y que el boxeo chino no puede competir con el boxeo europeo y estadounidense. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el boxeo chino definitivamente ocupará la posición más central en el escenario internacional”.

Zhang estaba en línea para pelear contra el campeón mundial del CMB, Tyson Fury.

Las discusiones se detuvieron cuando Joyce activó su cláusula de revancha.

Zhang tiene como objetivo repetir su aturdimiento sobre Joyce y luego reanudar sus negociaciones para una pelea con Fury.

“No tenemos un plan a largo plazo en este momento, nuestro enfoque sigue siendo la batalla con Joyce. Después de Joyce, pelear con Tyson Fury sería mi próximo objetivo”, dijo Zhang.

La semana pasada, Joyce prometió vengarse cuando se enfrente a Zhang por segunda vez.

“Regresaré para recuperar lo que es mío”, dijo Joyce. “El 23 de septiembre lo dejo todo en ese ring. Sin compromisos. Sin subestimar a mi oponente. Nada más que una victoria”.

“La última vez que perdí mi récord profesional invicto. Fue difícil de aceptar. Pero después de que el polvo se asentó, todo lo que hará será mejorarme. He aprendido lecciones. Estoy listo. Y voy por todo”.