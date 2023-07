Las superestrellas invictas Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford anticiparon su enfrentamiento por el campeonato indiscutible de peso welter, durante una conferencia de prensa virtual realizada el miércoles, con miras a este combate programado para el 29 de julio, y que tendrá en juego los títulos welters del CMB, AMB y FIB en poder de Spence y la corona welter de la OMB en poder de Crawford.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por PPV de Showtime.

La transmisión de pay-per-view comienza a las 8 p.m. ET/5 p. m. PT y verá a Spence y Crawford competir para convertirse en el primer campeón mundial indiscutible de peso welter en la era de los cuatro cinturones y probablemente emergerá como el peleador libra por libra número uno del deporte.

Esto es lo que los peleadores dijeron el miércoles:

ERROL SPENCE JR:

“No hay vuelta atrás para ninguno de nosotros. Terence y yo juntos es solo una receta para una gran pelea. Los dos venimos a ganar y ahora lo tenemos todo en juego. Sé que vamos a hacer una gran actuación”.

“Vine aquí a Las Vegas tres semanas antes para entrenar y aclimatarme. Hemos estado 100% concentrados y entrenando duro. Estamos repasando el plan de juego y asegurándonos de estar en el punto y de no dejar ninguna piedra sin remover. Esta es una pelea heredada y una pelea de la que la gente hablará durante mucho tiempo”.

“Esta pelea hace mucho por el deporte del boxeo. Espero que muchos de los mejores peleadores estén listos para enfrentarse entre sí. Esta es una pelea de la vieja escuela con los dos mejores peleadores del mundo. Es raro que lo consigas. Somos dos luchadores de la vieja escuela que van a entrar y darlo todo”.

“Esta pelea se reduce a valor, determinación y enfoque. Se trata de quién tiene el cuerpo y la mente que pueden soportar el mayor castigo, pero también superar los diferentes altibajos de la pelea. Quien pueda imponer su estilo a su oponente ganará la pelea”.

“Ha habido peleadores mucho más dotados que Terence que han perdido en el boxeo. Pueden decir lo que quieran sobre él, pero conozco mis capacidades. Conozco mi forma de pensar cuando subo al ring. Creo que puedo vencer a cualquier peleador”.

“Todos en el gimnasio de Derrick James se empujan unos a otros. Aunque sea indirectamente. Nos vemos trabajar y, naturalmente, intentarás trabajar un poco más duro y asegurarte de que realmente estás trabajando, porque otro peleador superior te está observando y tratando de ver cómo trabajas. Nos estamos alimentando unos a otros y Derrick hace un gran trabajo dándonos nuestro propio horario”.

“El nivel de oposición al que te enfrentas definitivamente importa. He peleado contra muchachos en la cima cuando realmente tenían algo que perder. Pero una vez que subimos al ring, todo se trata de habilidades. Se trata de dictar el ritmo e implementar el plan de juego”.

“No quería arriesgarme a nada que pusiera en peligro esta pelea. Estaba dispuesto a sacrificarme para servir a Terence. Todos conocen la magnitud de esta lucha y lo que esto significa para nuestro legado. Dejo el ego a un lado”.

TERENCE CRAWFORD:

“Esta pelea pone un sello en todo lo que he logrado en este deporte. La gente ha tratado de desacreditarme por esto y aquello y ha estado pidiendo esta pelea. Esto solidifica todo. Esta es la pelea que necesita el boxeo”.

“El campo de entrenamiento va muy bien y no ha cambiado mucho. Creemos firmemente en que, si no está roto, no lo arregles. Así que hemos sido constantes”.

“Esta pelea se reduce a quién se preparó mejor y luego, en la noche de la pelea, quién está en su juego A+. A eso se reduce”.

“No me estoy enfocando en una posible revancha. Planeo ganar el primer partido. La revancha no está en mi mente. Estoy concentrado en el trabajo que tengo entre manos en este momento”.

“No me preocupa ninguna diferencia de tamaño. Mira a Jeff Horn y Shawn Porter. Incluso José Benavidez Jr. era un gran peso welter. Esto no es nada nuevo. Siempre fui el tipo más pequeño, incluso cuando peleaba en las 140 libras. Cuanto más grandes son, más fuerte caen”.

“Todos los que Errol enfrentó tuvieron una pérdida y ya les quitaron algo. Enfrentó a muchachos que ya sabían perder. Tomo un cinturón de peleadores y su invicto. Esos peleadores nunca son los mismos después de que me enfrenten”.

“El objetivo siempre es obtener la victoria ante todo. Pero si has seguido nuestras carreras, sabes que Errol y yo siempre estamos en peleas emocionantes. No tengo ninguna duda de que esta pelea será más de lo mismo”.

“Con la magnitud y el escenario y todo lo que rodea esta pelea, sí, necesitaba a Errol. Pero en cuanto al legado, ya había logrado mucho y ya era miembro del Salón de la Fama. Esta victoria es la guinda del pastel para mí”.

“Errol y yo nos pusimos al teléfono para hacer la pelea más grande en el boxeo. Ambos entendíamos la tarea y teníamos las mismas metas y sueños en mente. Nos reunimos para asegurarnos de que ambos fuéramos lo suficientemente maduros para hacer la pelea”.