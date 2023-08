Las superestrellas invictas del boxeo y destacados libra por libra Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford, se enfrentaron cara a cara por primera vez este martes, antes de enfrentarse por el indiscutible campeonato de peso welter, el próximo sábado 29 de julio desde la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

Spence es el campeón mundial unificado de peso welter del CMB, la AMB y la FIB, mientras que Crawford tiene el campeonato mundial de 147 libras de la OMB.

El ganador de este enfrentamiento de superestrellas invictas se convertirá en el primer campeón mundial indiscutible de peso welter en la era de los cuatro cinturones y probablemente emergerá como el peleador libra por libra número uno del deporte.

Spence vs. Crawford se une a Sugar Ray Leonard vs. Thomas Hearns, Pernell Whitaker vs. Julio César Chávez y Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, como un enfrentamiento generacional de dos estrellas populares cuyos estilos dinámicos y agresivos deberían producir un clásico instantáneo.

En su primera reunión en persona desde que se anunció la pelea, Spence y Crawford prometieron ofrecer actuaciones acordes con la anticipación de este enfrentamiento histórico en la conferencia de prensa inicial.

“Esta es la pelea más grande en el boxeo en este momento”, dijo Spence. “Esta es una pelea legendaria. Es una pelea de la vieja escuela. Esto es como las peleas de las que mi padre solía hablarme. Es el mejor peleando contra el mejor”.

“Esta es definitivamente una pelea heredada y una pelea de la que se debe hablar en todas partes”, dijo Crawford. “Este es un tipo de pelea de la vieja escuela. Todos los grandes han luchado entre sí y eso es lo que estamos haciendo por esta era”.

Spence vs. Crawford se destacará en tres episodios de la serie ganadora del premio Emmy® ALL-ACCESS de SHOWTIME Sports con ALL-ACCESS: SPENCE VS. El episodio uno de CRAWFORD se estrenará el sábado 8 de julio a las 9 p.m. ET/6 p. m. PT y el Episodio Dos debutando el sábado 15 de julio a las 9:30 p.m. hora del Este/6:30 p. m. PT con un Epílogo días después de la pelea.

Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el martes desde The Beverly Hills Hotel:

ERROL SPENCE JR.

“Todos sintonícense y salgan a la pelea, porque vamos a tener un hervor de cangrejos. Y habrá suficiente para todos. Te lo prometo”.

“Tuvimos que hablar por teléfono y hablar sobre eso, y ahora finalmente está sucediendo. Esto demostrará no solo quién es el mejor peso welter, sino quién es el mejor peleador del mundo. Mi mentalidad es ir a por todas y darlo todo. Su mentalidad es la misma”.

“Terence no ha peleado con nadie. Incluso Shawn Porter dijo que no entrenó como debería contra ti. Kell Brook ya estaba roto. Rompí el otro ojo de Kell Brook, así es como se rompió”.

“Terence es un gran peleador y voy a romper la voluntad de otro gran peleador. Mental y físicamente, voy a dominar y llegar a la cima”.

“No presto atención a las probabilidades. Todo lo que he pasado en los últimos años, lo entiendo siendo el desvalido. Muchos desvalidos terminan ganando, por eso es una apuesta”.

“Esto va a ser una paliza unilateral. Tomará algunas rondas, porque es un tipo duro. Pero todos se arruinan y lo vamos a derribar”.

“Te puedo garantizar que esta será una pelea de la vieja escuela llena de acción. Si has estado deseando esas viejas peleas, tienes que sintonizar esta. Esta es una pelea legendaria. Dejando a un lado los cinturones, hablas solo de estos dos peleadores, esta es la pelea más grande en el boxeo. Sobre todo por la acción que traemos. Los dos vamos por la victoria”.

TERENCE CRAWFORD

“Todos ustedes van a ser testigos de la grandeza. Medimos la grandeza por eras. El 29 de julio les mostraré a todos por qué esta era es la era de Terence Crawford”.

“Estoy tan emocionado de que estemos aquí hoy y de que hayamos terminado esta pelea. Estoy emocionado por los fans. Tengo un regalo para todos y cada uno de ustedes, porque amo a los fanáticos. Sin los fanáticos, no somos nosotros. Les voy a dar un regalo a todos con la presencia de nosotros dos el 29 de julio”.

“Él se llama a sí mismo el pez gordo. ¿Qué pasa cuando sacas el pez del agua? Lo asfixias”.

“Una victoria demuestra que soy el mejor boxeador de la era. Ningún hombre ha capturado indiscutiblemente en dos categorías de peso. Eso me solidifica como el mejor peleador de esta era”.

“Lo destriparé y se lo daré de comer a todos los que comen pescado aquí. Si es un pez grande, tendremos suficiente para todos, con papas al lado. Aquí no fumamos, vamos a cazar filetes de pescado”.

“Después de esta pelea, la gente dirá que Bud Crawford es especial. Puedo asegurarle que. Él me dará mi respeto después de la pelea después de que le de una paliza”.

“Puedo garantizar que todos presenciarán algo especial. A Errol no le gusta retroceder. Soy el tipo de peleador en el que me empujas y yo presiono aún más. Ambos tenemos un gran corazón y nos gusta pelear. Es una gran pelea llena de acción. El 29 de julio será una gran noche para el boxeo”.

DERRICK JAMES, Entrenador de Spence

“Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Se ha hablado mucho y se ha especulado. De lo que se trata ahora es del 29 de julio”.

“Es hora de ponerse a trabajar. Eso es todo lo que nos importa. Estoy listo para ver a Errol salir y hacer lo que tiene que hacer. Hizo lo que dijo que haría y obtuvo esos tres cinturones, ahora es el momento de obtener uno más”.

“Creo que Errol ganará la pelea por su técnica y conjunto de habilidades. No se trata tanto de juego. No habla, entra allí y se pone a trabajar. Lo que verás una vez más es que Errol demuestra su dominio sobre otro peleador”.

“No se trata de noquear a un tipo, se trata de derrotar a un peleador. Se trata de quitarles las ganas de pelear. Eso es lo que verás el 29 de julio”.

“Todo se trata del pez gordo en este momento. Me gusta el equipo de Crawford, somos realmente compañeros de trabajo porque esa es la única manera de hacer que esto suceda. Pero en la noche de la pelea, será la hora del espectáculo de verdad”.

BRIAN “BO MAC” MCINTYRE, Entrenador de Crawford

“Estoy muy contento de que estos boxeadores mantuvieran el rumbo y lograran esta pelea. Van a mostrarle al mundo quién es el mejor luchador. Eso realmente te dice sobre el carácter de cada peleador”.

“Les mostraremos al mejor peleador del mundo el 29 de julio. Seremos nosotros. No te lo pierdas. Te prometo que. Sé que viene Spence y Derrick hará un muy buen trabajo entrenándolo, pero no importa”.

“Terence es el mejor peleador y el mundo lo sabe. Si solo miras cómo se ocupa de sus asuntos, no hay forma de jugar con él. Viene a sacarte de allí. Una vez que te lastima, eso es una envoltura”.

“Errol es un muy buen peleador. Logró mucho en el juego y me quito el sombrero ante él y ante Derrick. Pero los verdaderos luchadores saben quién va a ganar esta pelea. Te prometo desde el fondo de mi corazón que saldremos victoriosos”.

TOM BROWN, presidente de TGB Promotions

“Esto es tan grande como se pone. Los dos mejores peleadores del mundo, ambos en su mejor momento y ambos campeones mundiales invictos. Esto no es solo una mega pelea, es más grande que eso. Es una pelea generacional. Es un clásico instantáneo que recordará en los años venideros. Los legados se determinarán el 29 de julio”.

“Errol no solo es uno de los mejores boxeadores del mundo, sino que es un milagro del boxeo por lo que ha pasado. También es oro de taquilla. Su última pelea generó una entrada masiva en vivo en el estadio AT&T en Arlington, Texas y ha demostrado que vende fuera de Texas. Ahora viene a hacer lo mismo en la capital mundial del boxeo de Las Vegas”.

“Ya no se habla más de quién está en qué lado de la calle; el sábado 29 de julio, ‘Bud’ Crawford estará en una esquina y Errol Spence Jr. estará en la otra esquina. Cuando termine la pelea, habrá un hombre parado en el centro del ring con la mano levantada y los cuatro cinturones. Será el nuevo rey indiscutible del boxeo libra por libra”.

STEPHEN ESPINOZA, Presidente de SHOWTIME

“Este es un momento fantástico para ser fanático del boxeo, con grandes peleas y los mejores peleadores contra los mejores peleadores. Estas peleas ocurren con más regularidad y hay un lugar donde ocurren con más frecuencia que en cualquier otro lugar, y ese es Showtime y Showtime PPV”.

“Junto con PBC, hemos entregado el calendario más fuerte en el deporte. Este año hasta julio hemos programado 17 grandes eventos de boxeo. Es probablemente la racha de peleas más fuerte que hemos tenido en los 37 años de historia de Showtime Boxing.

“Estamos encantados de ofrecer esta pelea única en una generación. Esta pelea habla por sí sola. Dos de los mejores boxeadores del deporte peleando para hacer historia. Si fueras a crear la pelea perfecta, se parecería mucho a esto. Dos de los mejores y más habilidosos peleadores en el deporte, dos peleadores con poder de nocaut y estilos amigables para los fanáticos. Esta pelea está tan igualada que las probabilidades de apuestas son casi iguales. Tenemos historia en juego y luchadores que han superado la adversidad y con grandes y entusiastas bases de seguidores”.

“Esta pelea tiene todos los elementos que los fanáticos del boxeo podrían desear. Y todo está en una pelea. Nos vemos el 29 de julio”.