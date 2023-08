El ex campeón mundial de las divisiones de peso pluma y peso ligero de UFC, el irlandés Conor McGregor, está rivalizando contra el ex campeón mundial de la división de peso ligero en Bellator en tres ocasiones, el norteamericano Michael Chandler, en lo que fue el inicio de la temporada número 31 de The Ultimate Fighter.

El esperado regreso de Conor McGregor, ahora como entrenador de The Ultimate Fighter 31, debutó con 294.000 espectadores de media para la emisión de una hora el pasado martes a las 10 p.m. ET. en ESPN. De acuerdo con el sistema de ratings Nielsen, TUF 31 terminó en el número 11 en general en el cable en la noche del martes, ganando una cuota de 0,14 en el codiciado demográfico de 18 a 49 años de edad, que es el sector clave cuando se trata de publicidad en televisión. El programa que obtuvo el primer lugar el martes fue 'The Real Housewives of New Jersey', del canal Bravo, con 1.176 millones de espectadores de media y un share de 0,34 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

Las cifras del episodio de debut de TUF 31 son significativamente bajas con respecto a la última vez que McGregor apareció en The Ultimate Fighter entrenando en la temporada número 22 rivalizando con Urijah Faber. En esa temporada, TUF 22 debutó con 622.000 espectadores de media con la emisión en FOX Sports 1. Sin embargo, son otros tiempos y también es cierto que TUF 31 superó con creces a la última temporada que se transmitió por cable, ya que el TUF 28 produjo solamente 186.000 espectadores promedio para ese debut de vuelta en FOX Sports 1 en en año 2018 con Robert Whittaker y Kelvin Gastelum como entrenadores.

Debemos recordar que tanto el TUF 29 como el TUF 30 se emitieron exclusivamente en ESPN+, que es un servicio basado en suscripción, lo que significa que no se publican números de espectadores. McGregor y Chandler están entrenando a dos equipos de pesos gallo y pesos ligeros con una mezcla de recién llegados y veteranos de UFC en el elenco.

Después del 1er Episodio de #TUF31 quedaron definidas todas las peleas de la temporada 👀



Entérate cómo ver 👉 https://t.co/iHeLomomld pic.twitter.com/vPQ0LnnQY1 — UFC Español (@UFCEspanol) June 6, 2023

¿Cómo ver The Ultimate Fighter 31: Team McGregor vs Team Chandler?

El resto de la temporada continuará transmitiéndose según los siguientes horarios en sus respectivas ubicaciones.

Estados Unidos

ESPN Deportes & ESPN+ cada Martes 10pm ET / 7pm PT, a partir del martes 30 de Mayo

México

FOX Sports cada Viernes 4pm MEX, a partir del viernes 2 de Junio

Argentina

FOX Sports cada Viernes 9pm ARG, a partir del viernes 2 de Junio

Centroamérica

FOX Sports 2 cada Domingo 8pm, a partir del domingo 4 de Junio

Sudamérica

FOX Sports 2 cada Lunes 8pm ARG, a partir del lunes 5 de Junio