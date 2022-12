Got Talent Argentina ya tiene fecha de estreno en Telefe. En Bolavip te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena Got Talent Argentina 2023 en Telefe?

Telefe logró ser el canal más visto del 2022 en Argentina en parte gracias a los realities. Es por ese motivo que la productora lanzó los castings para Got Talent 2023, formato que será conducido por Lizy Tagliani y promete ser un éxito en la pantalla.

El formato contará con distintos talentos en todas sus emisiones: cantantes, bailarines y todas aquellas personas que cuenten con destrezas físicas. Es una de las grandes apuestas del canal junto a Expedición Robinson y The Challenge.

Got Talent 2023 será producido por Gustavo Yankelevich, quien se destacó en importantes programas de la televisión junto a RGB Entertainment como Chiquititas 2006, Susana Giménez, Casi Ángeles, Rebelde Way y Popstars, entre otros.

+¿Cuándo se estrena Got Talent Argentina 2023 en Telefe?

Got Talent llegará a Telefe después de Gran Hermano según informó La Pavada de Diario Crónica. Entre los últimos días de marzo y principios de abril se estrenará el formato que conducirá Lizy Tagliani.

+Así es Got Talent España

+¿Cómo anotarse en el casting?

Las convocatorias para Got Talent Argentina ya se encuentran abiertas. Para ingresar a la web oficial deberás hacer CLICK ACÁ. Cabe mencionar que en este reality pueden inscribirse menores de 18 años.