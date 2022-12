Falta menos para la llegada del 24 y 25 de diciembre, días en los que se festejan Nochebuena y Navidad respectivamente. Es por ese motivo que muchos empleados comenzaron a preguntarse si esas fechas son feriado y en caso de trabajar cuánto cobran.

El 24 de diciembre no está considerado como feriado, aunque en esta oportunidad muchos empleados tendrán descanso ya que cae un sábado. El 25, en cambio, si está declarado como un día no laborable.

Las personas que tengan que trabajar el domingo 25 de diciembre deberán cobrar doble. La Ley que respalda esta medida es la 20.744 de Contrato de Trabajo en su ART 165, "serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule". Y el artículo 166 añade: "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gocen de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo".

+¿Cuál es el único feriado que resta del 2022?

El 25 de diciembre, que se festeja Navidad, es el único feriado que resta de este 2022. Las personas que trabajen deberán cobrar doble según el Contrato de Trabajo.