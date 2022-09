Jorge Lanata, una de las principales figuras que tiene El Trece desde hace varios años, no seguirá en PPT, Periodismo para todos. Esta noticia fue confirmada por el propio periodista en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, programa que se transmite por La Once Diez.

"El año que viene sigo en el programa seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", anunció. Y reveló: "Estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama 'H, lo que no se pronuncia' y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera".

Además, en la misma nota, adelantó que próximamente se estrenará una miniserie sobre su vida: "No tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar. Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase". La misma se podrá ver en la plataforma de streaming Star+.

Periodismo Para Todos - Programa 04/09/22 - TEMPORADA 11 - PROGRAMA COMPLETO - EDICIÓN URGENTE

Cuándo termina PPT, Periodismo para todos

