Ariel Cisneros, de 27 años, se consagró campeón de Los 8 escalones de El Trece y se llevó uno de los premios más importantes que se entregan actualmente en la televisión argentina: dos millones de pesos. En el transcurso del programa contó su historia de vida y conmovió a Guido Kaczka, conductor del exitoso formato.

Al presentarse comentó que actualmente se encuentra desempleado y vive en Laferrere con su padre y su hermano. En el transcurso del programa, Guido Kaczka buscó indagar más sobre la vida del participante, quien contó lo siguiente: “El año pasado nos contagiamos todos de Covid en casa. El 26 de mayo falleció mi abuela y ocho días después falleció mi mamá. Nos liquidó a todos. No me recuperé de uno, que me cayó el otro”.

El estudio completo se conmovió por la dura historia del participante y Guido buscó consolarlo. Finalmente, el juego siguió y se terminó llevando los dos millones de pesos. "Voy a usar el dinero para visitar el Glaciar Perito Moreno con mi padre, es su sueño", comentó.

+A qué hora se transmite el programa

La primera edición del programa de Guido Kaczka se emite en El Trece de lunes a viernes a las 14:30 y la segunda llega a las 21:15 horas en los mismos días.

