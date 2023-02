Lo cuestionaron por su nuevo look y Recondo explicó todo: "Me hicieron reír"

La obtención de la Copa del Mundo en Qatar selló un histórico anhelo de los argentinos. El seleccionado nacional derrotó en los penales a Francia en uno de los mejores partidos definitivos de todos los tiempos, luego de igualar por 4 a 3.

La trascendencia de Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Alexis MacAllister, entre otros, terminó siendo el detonante para que los de Lionel Scaloni terminaran trayendo al país la tercera estrella luego de varios años.

Por supuesto, las promesas no tardaron en empezar a cumplirse. Y uno de los principales 'cumplidores' no fue otro que Gastón Recondo, quien apareció con un prominente bigote al aire de TyC Sports.

“Gracias por sus mensajes sobre mi bigote. No es look que elegí, es una promesa que estoy cumpliendo. En @DSportsRadio prometí que si Argentina salía campeón del mundo me dejaba el bigote todo febrero. Y acá estoy cumpliendo!!! Igual, me hicieron reír mucho con sus comparaciones“, escribió en Twitter el conductor. ¡Capo!