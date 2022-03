El Trece decidió modificar sus tardes debido a los bajos números de rating. Es por eso que Guido Kaczka, quien se encarga de conducir "Los 8 escalones del millón" todas las noches, hará todos los días otra edición del exitoso programa. Será de 14:30 a 16 horas y se emitirá a partir del lunes 7 de marzo.

“No todo el jurado se repetirá. Aún no está confirmado oficialmente pero se espera que Alfano vaya por Carmen, Ingrid por Nicole, Tubaro por Santiago do Rego y si Liberman no puede hacer doblete, va Walter Nelson", explicó el periodista de espectáculos Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter.

Actualmente el programa "Los 8 escalones del millón", que va de 22 a 23 horas de lunes a viernes, es de lo más visto en el canal, con un promedio actual de 9.9 puntos (en lo que va del año).

Las tardes en El Trece desde el lunes 7 de marzo

Los horarios actualizados: