Boca invitó a Dua Lipa a ver el Superclásico a La Bombonera: su sorpresiva respuesta

Dua Lipa es una de las artistas más importantes de este tiempo. La cantante revolucionó Sudamérica al anunciar su gira por esta parte del mundo y en Buenos Aires se vivió la locura desde que llegó. Fanáticos se hacen presentes donde va, la aplauden y le hacen sentir el cariño en todo momento. La británica responde esas muestras de afecto con una gran sonrisa y disfruta de su estadía en Argentina. Inclusive se animó a posar con una camiseta en la previa del Superclásico y también recibió una invitación para presenciarlo.

Boca invitó a Dua Lipa al Superclásico

Aprovechando la presencia de Dua Lipa en Buenos Aires, desde Boca invitaron a Dua Lipa a presenciar el Superclásico de este domingo que comenzará a partir de las 16.30 horas. Según pudo averiguar Bolavip, la artista analiza concurrir a La Bombonera, pero todavía no respondió al ofrecimiento y se desconoce si dirá presente para ver uno de los partidos más apasionantes del mundo.

Dua Lipa posó con la camiseta de River

El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, Dua Lipa se presentó en el Estadio Monumental ante más de 70 mil espectadores cada noche. Este domingo por la mañana, desde River compartieron unas imágenes en las que la artista posaba junto a Ignacio Villarroel -vicepresidente segundo- con una camiseta del Millonario. La misma tenía el dorsal número 22.

River cambió su logística por Dua Lipa

Producto de los recitales de Dua Lipa, el plantel del Millonario no pudo concentrar en el Estadio Monumental, como habitualmente hace. Ante esta situación la delegación de River lo hizo en el Alvear Icon de Puerto Madero, donde el pasado sábado recibió la visita de Stefano Di Carlo, el flamante presidente, para cenar junto al cuerpo técnico y los jugadores.

