De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025: el club de Lali, Soledad, Miranda! y Luck Ra

Las estrellas del reality musical tienen equipos predilectos en el fútbol argentino.

Por Agustín Vetere

Los jurados de La Voz Argentina 2025.
Los jurados de La Voz Argentina 2025.

La Voz Argentina cautiva a los espectadores con el entretenido formato de reality basado en el talento musical, especialmente para el canto. La edición 2025 es la quinta que se realiza en el país y ya son 13 años de historia de este programa en la televisión nacional.

Este año, 128 participantes superaron las audiciones en vivo y tuvieron la oportunidad de volver a presentarse ante Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito, que actuaron como jurados tanto en las batallas como en los knockouts.

Cada uno con su público, las estrellas musicales que manejan los hilos de esta edición generan reacciones y pasión con cada decisión. Pero, más allá del programa, los jurados también encuentran emoción en otros ámbitos, como el deporte, dónde cada uno disfruta del fútbol y alienta por un equipo.

¿De qué cuadro son los jurados de La Voz Argentina 2025?

LALI ESPÓSITO – RIVER PLATE

La estrella del pop argentino reconoció en vivo que es hincha de River Plate por su abuelo materno. A menudo, la actriz participó de movidas solidarias con la institución de Núñez. Además, destaca simpatía por Huracán por haberse criado en Parque Patricios.

SOLEDAD PASTORUTTI – BOCA JUNIORS

La oriunda de Arequito, en Santa Fe, es hincha del Xeneize desde pequeña y no pierde oportunidad de mostrarse con los colores de su equipo. Su conexión con el fútbol también sucede dentro del campo y es inolvidable su participación en la despedida de Maxi Rodríguez en la que también jugó Lionel Messi.

LUCK RA – TALLERES

Cómo no podía ser de otra manera, el cantante cordobés alienta a uno de los grandes de su provincia, pasión que heredó de su familia. Sin embargo, en entrevista con ESPN, confesó también cierta simpatía por Independiente.

ALE SERGI – SAN LORENZO

El integrante de Miranda! supo revelar en TyC Sports que es hincha de San Lorenzo. Su papá lo hizo cuervo durante su infancia e incluso lo llevaba a la cancha mientras los de Boedo jugaron en la B durante 1982.

JULIANA GATTAS – BOCA JUNIORS

La otra mitad de Miranda! compartió que alienta a Boca Juniors y que fueron sus colores los que la enamoraron. A pesar de que nunca fue a la Bombonera, destaca a Juan Román Riquelme entre los ídolos del Xeneize.

¿De qué cuadro es Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina 2025?

Como bonus track, el conductor de esta quinta edición del reality es hincha de Boca Juniors, tal como Soledad y Gattas. También empresario y fundador de Luzu TV, se muestra como fanático del club de la Ribera y revela que Riquelme es su máximo ídolo del club.

agustín vetere
Agustín Vetere

