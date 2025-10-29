Robinho mostró cómo vive en la cárcel y reveló detalles inéditos: “Han dicho que soy el líder del penal”

En el año 2013, Robinho participó de una violación grupal en Milán. La víctima fue una joven albanesa quien denunció lo sucedido y, luego de varios años, se hizo justicia. En Italia condenaron al ex futbolista brasileño, quien se encontraba en Brasil y por eso comenzó a cumplir su pena allí, una vez que fue ratificada en tercera instancia por un tribunal de Justicia italiano.

Si bien desde Italia pretendía que sea extraditado para cumplir la pena allá, en Brasil se negaron y por eso se encuentra en la cárcel de Tremembé, donde en más de una oportunidad en este año y medio encerrado allí fue acusado de tener trato diferencial, aunque en las últimas horas el propio Robinho se encargó de negarlo e inclusive mostró cómo es que vive en prisión.

¿Qué dijo Robinho sobre el supuesto trato preferencial recibido?

El ex futbolista de la Selección de Brasil, Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros equipos de relevancia, recibió a GE Globo en la cárcel y afirmó: “Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto.

“Han dicho mentiras de que soy líder del penal o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría. Acá se busca reeducar y resocializar. Los guardias mandan, y los presos obedecemos“, completó Robinho.

¿Cómo pasa los días Robinho en la cárcel?

Desde que ingresó al penal de Tremembé, Robinho siempre tuvo buena conducta, se anotó en todas las actividades, entre ellas la de electrónica, donde los presos reparan televisores o radios. En lo que respecta al fútbol, el ex jugador de Real Madrid solamente juega los días domingos, cuando está permitido. Cabe recordar que cumple una pena de nueve años de prisión, por lo que podría salir recién en 2033.

Así vive Robinho en la cárcel

