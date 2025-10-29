Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

Robinho mostró cómo vive en la cárcel y reveló detalles inéditos: “Han dicho que soy el líder del penal”

El ex atacante brasileño fue condenado por la Justicia italiana en 2024 por una violación grupal cometida en el año 2013.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Robinho está preso en Tremembé desde 2024
© Captura GE GloboRobinho está preso en Tremembé desde 2024

En el año 2013, Robinho participó de una violación grupal en Milán. La víctima fue una joven albanesa quien denunció lo sucedido y, luego de varios años, se hizo justicia. En Italia condenaron al ex futbolista brasileño, quien se encontraba en Brasil y por eso comenzó a cumplir su pena allí, una vez que fue ratificada en tercera instancia por un tribunal de Justicia italiano.

Si bien desde Italia pretendía que sea extraditado para cumplir la pena allá, en Brasil se negaron y por eso se encuentra en la cárcel de Tremembé, donde en más de una oportunidad en este año y medio encerrado allí fue acusado de tener trato diferencial, aunque en las últimas horas el propio Robinho se encargó de negarlo e inclusive mostró cómo es que vive en prisión.

¿Qué dijo Robinho sobre el supuesto trato preferencial recibido?

El ex futbolista de la Selección de Brasil, Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros equipos de relevancia, recibió a GE Globo en la cárcel y afirmó: “Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto.

Han dicho mentiras de que soy líder del penal o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría. Acá se busca reeducar y resocializar. Los guardias mandan, y los presos obedecemos“, completó Robinho.

¿Cómo pasa los días Robinho en la cárcel?

Desde que ingresó al penal de Tremembé, Robinho siempre tuvo buena conducta, se anotó en todas las actividades, entre ellas la de electrónica, donde los presos reparan televisores o radios. En lo que respecta al fútbol, el ex jugador de Real Madrid solamente juega los días domingos, cuando está permitido. Cabe recordar que cumple una pena de nueve años de prisión, por lo que podría salir recién en 2033.

Robinho iniciará un nuevo emprendimiento con un hacker con el que está preso en Brasil

ver también

Robinho iniciará un nuevo emprendimiento con un hacker con el que está preso en Brasil

Así vive Robinho en la cárcel

Tweet placeholder
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Robinho cumple una pena de nueve años de prisión por violación grupal en Milán en 2013.
  • El exjugador está encarcelado en la prisión de Tremembé, Brasil, y podría salir libre en 2033.
  • Robinho negó un trato diferencial en prisión y participa en actividades de electrónica y fútbol dominical.
Robinho se lanzó como DT: el inesperado giro en su futuro mientras cumple ocho años de condena en prisión

ver también

Robinho se lanzó como DT: el inesperado giro en su futuro mientras cumple ocho años de condena en prisión

Mientras arregla televisores y emprende con un hacker, Robinho recibió un nuevo revés judicial en prisión

ver también

Mientras arregla televisores y emprende con un hacker, Robinho recibió un nuevo revés judicial en prisión

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
En España ya piden que Mastantuono baje al Castilla
Fútbol europeo

En España ya piden que Mastantuono baje al Castilla

Los tres ausentes en la foto grupal del plantel de Boca
Boca Juniors

Los tres ausentes en la foto grupal del plantel de Boca

Maresca reveló un dato de Garnacho que apuntaron en la Selección Argentina
Fútbol europeo

Maresca reveló un dato de Garnacho que apuntaron en la Selección Argentina

La reacción de Mourinho a los rumores que ubican a Otamendi en River
River Plate

La reacción de Mourinho a los rumores que ubican a Otamendi en River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo