Tensión entre Doman y Ducatenzeiler por Independiente: acusaciones cruzadas y abandono de estudio

Hace décadas que Independiente vive en caos. Si bien tuvo ciertos momentos de lucidez, ganó algunos títulos internacionales, la realidad es que se van a cumplir 23 años de la última conquista a nivel doméstico y para un club tan importante como el Rojo es mucho tiempo. En el medio estuvo el descenso, pero también pasaron varios presidentes que no puede volver a pisar el club.

Entre los máximos mandatarios que no terminaron sus mandatos están Andrés Ducatenzeiler, quien gobernó entre 2002 y 2005 -en ese período, el Rojo fue campeón del Apertura 02- pero debió llamar a elecciones anticipadas y renunció en marzo de 2005, también está el caso de Fabián Doman, que fue electo en 2022 y un año más tarde dejó el cargo en medio de una crisis futbolística y financiera impresionante.

Duka vs. Doman

El pasado lunes, en Carnaval Stream, donde Fabián Doman tiene un programa junto a Viviana Canosa y Jorge Rial, el invitado fue Andrés Ducatenzeiler, popularmente conocido como Duka. Fue una jornada picante en la que ambos comenzaron dialogando correctamente, pero al poco tiempo empezaron las chicanas y todo terminó con Fabián Doman abandonando el estudio.

En una conversación en la que los cuatro ocupantes de la mesa dialogaban, Duka cuenta una anécdota en la alguien le dijo que Doman era de la CIA, a lo que él responde que sí quería serlo. Casi inmediatamente se empieza a hablar que Doman había sido servicio de inteligencia y la charla empieza a tomar otro tono. Pero todo termina de explotar entre ellos cuando aparece el nombre de Hugo Moyano.

“El primero que me dijo que Doman era servicio fue Hugo Moyano”, afirmó Duka. Doman le preguntó si le creía a Hugo Moyano, y la respuesta fue feroz: “No, yo logré que vos te reúnas con Hugo Moyano y después lo traicionaste”. Viviana Canosa insiste y le pregunta a Duka si él había traicionado a Moyano y la réplica fue tajante: “No, lo traicionó Fabián”.

Doman abandonó el estudio

Luego de ese cruce inicial, Doman acusó a Duka de haber trabajado para Hugo Moyano, pero Andrés Ducatenzeiler lo niega y levanta la apuesta: “No, yo nunca trabajé para nadie, a diferencia tuya que laburaste para todos”. Después de esa declaración, Doman comenzó a mirar a los productores y dijo que se marchaba porque no iba a tolerar la falta de respeto y así lo hizo, terminó dejando el estudio.

