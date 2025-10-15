Es tendencia:
Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección Argentina tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó

Me parece que el DT de Scaloneta se le escapó quien hoy es el goleador de Italia y hoy vendría muy bien tenerlo para el Mundial. Respecto a la gira, no hay muchas más pruebas: el equipo está.

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"
Está todo bien con el Flaco López y fue correcto su debut con la Selección Argentina en el amistoso con Puerto Rico. Pero, hablando en serio, el tercer centrodelantero por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez debería ser Mateo Retegui. El 9 de la Selección de Italia la está rompiendo, siendo titular allá y el goleador de la Azzurra.

La verdad que es una pena que Retegui se haya apurado así para elegir otra selección, y que Scaloni lo haya subestimado un poco. Para mi, sería el tercer delantero perfecto detrás de Julián y el Toro.

En lo que respecta al balance de la Selección en esta fecha FIFA, veo dos cosas. La primera, es que veo que la Scaloneta está en modo ‘Rocky III’, cuando Rocky le preguntaba a Mickey el motivo por el que no peleaba contra los mejores. Ahí, Mickey le respondía: “Tengo que cuidarte, campeón, mi deber es cuidarte”. Argentina juega contra rivales accesibles para cuidarse y lucirse.

Después, lo segundo que vi en esta gira: no hay mucho lugar para pruebas. Tenés un once que sale casi de memoria con Dibu, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Alexis, Messi, Julián y Almada; y después los fijos que suelen jugar como Nico Paz, Mastantuono, Nico González, Giuliano Simeone, Balerdi, Lautaro, Paredes y Lo Celso. Me parece que el equipo ya está.

No sé cuánto se podrá probar en los partidos finales previos al Mundial. Ojalá se pueda jugar la Finalissima en marzo, así podemos ver cómo está parada la Selección Argentina tal como pasó con Italia antes de Qatar 2022. Ahí, contra España, sabremos bien si la Scaloneta está para repetir -o no- el rendimiento de la última Copa del Mundo.

