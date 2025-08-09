Los puntajes 1×1 de Boca ante Racing, con Paredes y Aguirre como figuras y dos aplazados

Agustín Marchesin (5): no tuvo mucha participación en el primer tiempo, salvo dos buenas atajadas a Agustín Almendra y Tomás Conecnhy. En el complemento, Racing no tenía aproximaciones pero en la primera la mandó a guardar. No tuvo responsabilidad en el tanto de Solari.

Juan Barinaga (5): un gran primer tiempo, correcto para las subidas y para la marca. En el st, su rendimiento bajó un poco, pero aún así completó una jornada aprobada para asentarse como el lateral derecho titular de Boca.

Rodrigo Battaglia (5): si bien pudo contener bien el ataque de Racing durante gran parte del encuentro, se nota que no está cómodo como zaguero central. Perdió la marca en el gol académico, pero compensó con un partido regular en líneas generales.

Marco Pellegrino (5.5): le tocó la más complicada, al tener que marcar a Maravilla Martínez, y lo hizo de gran manera. Sólido de arriba y de abajo, sin titubear y siendo una amenaza en las pelotas paradas a favor. Aprobado.

Lautaro Blanco (5): intentó con sus constantes desbordes y centros, pero tuvo desaciertos para dar pases más sencillos y con la marca. Aún así, completó un partido correcto.

Leandro Paredes (6): el planteo de Russo le jugó una mala pasada en el primer tiempo, ya que estuvo muy solo en mitad de cancha y en reiteradas ocasiones se vio sobrepasado para cumplir su rol ante los volantes de Racing. En el complemento, con los ingresos de Delgado y Alarcón, encontró su hueco en la cancha y mejoró el equipo en líneas generales. Además, en la pelota parada mostró su fina pegada, coronada con la exquisita asistencia a Milton Giménez para el 1-1.

Brian Aguirre (6): sin haber brillado, fue el mejor de Boca en el partido. Desequilibrante, punzante y constantemente intentando generar situaciones de ataque, el santafecino justificó su titularidad luego de un largo periodo sin tener la chance. Inexplicable su ausencia en las canchas, ya que incluso con su salida, Boca perdió fuerza ofensiva.

Alan Velasco (5.5): los 10 millones que se pagaron por su pase siguen pesándole. Criticado en redes y silbado en su salida para el ingreso de Williams Alarcón, Velasco intentó, con individualidades, romper la línea defensiva de Racing y alternó buenas y malas allí. Con su salida, Boca perdió el desequilibrio en la zona de ataque. Pese a un partido irregular, fue de lo mejorcito en el mejor momento de Boca.

Malcom Braida (3): probablemente haya sido su peor partido en Boca. Impreciso, dubitativo y errático. Jugó por la banda izquierda como en sus pasos por Instituto, Aldosivi y San Lorenzo, y por momentos como interno, y no logró estar cómodo en ningún momento del compromiso. Salió reemplazado por Milton Delgado.

Miguel Merentiel (4): irreconocible. De ser el mejor de Boca en el Mundial de Clubes a no marcar la diferencia en el ámbito local. Hoy, ante una chance inmejorable, dudó y no pudo convertir el que pudo ser el gol del triunfo para el Xeneize. Tuvo cuatro oportunidades claras para anotar y no pudo en ninguna de ellas.

Edinson Cavani (5): volvió a ser titular y, si bien no marcó la diferencia, levantó un poco su rendimiento. Estuvo más activo en el ataque que en sus últimas presentaciones. Tuvo una situación clarísima en el primer tiempo con un taco tras un córner ejecutado por Paredes, y en el complemento desperdició una jugada imposible de errar, que de todas formas iba a ser anulada por un offside suyo. Fue reemplazado por Milton Giménez.

INGRESARON

Milton Giménez (6): entró por Cavani y no estaba teniendo gran participación con el juego, pero cabeceó de manera sensacional un centro de Paredes en un tiro libre y puso el 1-1 en el marcador final.

Williams Alarcón (5): le dio un poco de vida a un mediocampo que no existía, ya que Paredes estaba muy solo. Sin grandes participaciones, mejoró respecto a sus últimas presentaciones.

Milton Delgado (5): aplaudido en su ingreso, Delgado le dio soltura a Paredes en mitad de cancha y nuevamente mostró ser un relojito para los ataques y para defender. Siempre correcto.

Exequiel Zeballos (-): insuficientes minutos para ser calificado.