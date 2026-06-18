Vengan de a uno: banco el Cooling Break, los shows musicales y el fútbol espectáculo tipo NBA

Las pausas de hidratación les sirven a los futbolistas y también a los técnicos. Es algo que llegó para quedarse porque se termina jugando lo que se tiene que jugar.

Banco el Coolinkg Break. Vengan de a uno. Banco los shows musicales, banco el fútbol tipo NBA, banco que el fútbol tome lo mejor del Super Bowl para hacer un espectáculo.

Esto es un espectáculo y les digo algo: fui el primero en bancar los cinco cambios en el fútbol de la pandemia, algo que hoy nadie discute. Sí, hoy son una realidad y fue una revolución, una mejora para el fútbol.

¿Vamos al Cooling Break? A ver, a ustedes, que están del otro lado, cuando Diego Maradona se peleaba con Joao Havelange porque lo hacía jugar a la 1 de la tarde con el calor, lo bancábamos. Y ahora, que la FIFA pone una pausa para que los jugadores se hidraten en Estados Unidos, con temperaturas superiores a 30 grados, ¿cuál es el problema?

Se detiene el partido dos minutos, el técnico da indicaciones, lo que se demora después se recupera y por eso tenemos primeros tiempos de 50 minutos, segundos tiempos, por ahí, de hasta 55 minutos. Porque se juega lo que se tiene que jugar.

El Cooling Break parece haber llegado para quedarse. (Foto: Getty)

Entonces, el Coolinkg Break está bueno: a los jugadores les sirve y a los técnicos les sirve. Alguna vez te va a parar cuando estás en tu mejor momento del partido y alguna vez te va a salvar. Esto es como los árbitros: te da y te quita.

Publicidad

Y también banco los recitales. Banco que la FIFA, que te cobra una fortuna cada entrada, te dé a Shakira, te dé a Alanis Morissette, te dé a Michael Bublé, te dé a Luis Miguel. ¡Qué te dé todo! El fútbol es un espectáculo, chicos, entendámoslo de una vez.

Así que, sí a todo. Sí a los shows, sí a los Cooling Break, sí al fútbol NBA, sí a los cinco cambios. Cada día, por un fútbol más moderno, con más espectáculo, más divertido. Todo pensando en el hincha, en darle más cosas al que paga la entrada o al que está del otro lado mirando por televisión.