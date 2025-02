Se acaban de cumplir 20 años de uno de los momentos más inesperados en la historia de la WWE. Si bien es cierto que todo tiene un guion, lo sucedido sobre el final del Royal Rumble 2005 con Batista y John Cena, se saltó todo lo previamente acordado y hablado. Ambos empataron al caer del ring y tocar el suelo a la vez, lo que derivó en una definición inédita.

Vince McMahon, por entonces Presidente de la WWE, tuvo que bajar hasta el ring para definir el asunto, terminó desgarrándose ambos cuádriceps al intentar entrar al mismo y, sentado en la lona, ordenó que se reinicie el combate entre ambos. Batista finalmente lo ganaría e iría a WrestleMania a convertirse en campeón mundial pesado.

Lo que había sucedido en aquel Royal Rumble se había mantenido en secreto hasta que, casi dos décadas más tarde, ‘El Animal’ Batista se animó a romper el silencio y contar todo lo que pasó. “Todo el día lo pasé pensando en que me iban a despedir, fue una pesadilla”, admitió.

Cena y Batista cayeron del ring a la vez, en un final que nadie hubiera esperado.

La explicación de Batista sobre el Royal Rumble 2005

En diálogo con Chris Van Vliet en su canal de YouTube, Batista se abrió y relató todo lo que pasó aquel 30 de enero del 2005, desde su llegada tardía al Save Mart Center, hasta su charla con Vince McMahon en la que pensó que acababa su carrera con la WWE.

“Sabía que iba a ganar [el Royal Rumble]“, inició Batista. “Pero lo que pasó fue que era en Fresno, pero la noche anterior estábamos en San Francisco. Mi madre vive allí, entonces me quedé para pasar tiempo con ella en lugar de ir directo. Entonces fui manejando el día siguiente y llegué tarde, realmente tarde”.

Caos total en el ring: Vince sentado y desgarrado, Cena autoproclamándose ganador y Batista sin entender nada.

“Vince [McMahon] pensó que estaba siendo sumamente irrespetuoso al llegar tarde. Estaba furioso. Pensé que iba a cambiar su idea y toda la historia“, relató el Animal. “Cuando llegué me gritó y todo, pero seguimos adelante [con lo pactado]”, continuó, antes de relatar lo que pasó en el ring.

“Ya en el combate, tomo total culpabilidad por lo que pasó, porque yo me pasé. Sabíamos cuál era el final, y yo simplemente pasé por arriba [de la tercera cuerda]. Le doy gracias a Dios por cómo caímos [ambos a la vez], fue un milagro”, admitió Batista. “Cuando vi a Vince caminando [hacia el ring] pensé: me van a despedir. No entendí mucho lo que pasaba [sobre el doble desgarro de Vince], estaba preocupado por el combate”, explicó.

Finalmente Batista se quedó con el triunfo y fue a WrestleMania a convertirse en campeón.

Batista terminó ganando el combate, como originalmente estaba planeado, y el lunes en RAW, todo terminó de cobrar sentido: “El día siguiente me llama Vince a su oficina, yo en mi cabeza ya estaba haciendo las maletas, y cuando llego estaba con muletas, todo vendado y comenzó a reírse a más no poder. Le pregunté si me iba a despedir y me dijo que no, que le había encantado, que fue algo real, que nadie sabía lo que iba a pasar.”

