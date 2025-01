Triple H eligió al mejor luchador de todos los tiempos: “Cambió la industria”

Recientemente se confirmó que Paul ‘Triple H’ Levesque, actualmente Director de Contenidos de la WWE, será exaltado al Salón de la Fama por lo que fue su carrera como superestrella dentro de la compañía en la que ganó sus 13 campeonatos mundiales.

Ser exaltado al Salón de la Fama marca que Triple H dejó su huella en la WWE, más no que es el mejor luchador de la historia. Y aunque hay algunos que así lo consideran, el propio Paul Levesque tiene más que claro quién es para él la gran estrella que ha tenido la compañía.

Y es alguien con quien compartió ring, ayudó a formar en su carrera y ha sido la cara de la WWE desde que Triple H tomó su lugar de mando desde el lado operativo y creativo: Roman Reigns. Hace no mucho, The Game brindó una entrevista donde se deshizo en elogios para con el ex campeón mundial.

Roman Reigns, el mejor de todos los tiempos para HHH.

“Hay mucha discusión y se bromea sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Y puedes tener argumentos para poner en ese lugar a diferentes personas, y muchas métricas con las que medirlo, opiniones que dar o lo que sea. Pero si [Roman Reigns] no es el mejor, ciertamente es uno de los mejores de todos los tiempos”, aseguró.

La explicación de Triple H de por qué Roman Reigns es el mejor

“Hacer lo que ha hecho, superar todo lo que ha superado en su carrera… El posicionamiento, las cosas que tuvo que atravesar y sostenerse donde tenía que hacerlo. Enfrentar sus problemas físicos, su salud, la pandemia. Todo lo que debió afrontar para llegar a donde llegó“, destacó Triple H, recordando la Leucemia, la recaída y la segunda recuperación de Roman Reigns.

Roman Reigns y HHH se enfrentaron por el campeonato mundial de la WWE en la última etapa del juego como luchador.

Luego de todo ello, Roman Reigns logró transformarse en campeón indiscutido de la WWE y mantener ese título por 1,316 días, el equivalente a tres años y medio como el referente máximo de la compañía. Eso le valió para conseguir el cuarto reinado más largo en la historia, con números que no se registraban desde la década de los 80s.

Triple H prosiguió en su alabanza hacia Roman Reigns por su historia de superación para convertirse en la mejor superestrella de la WWE. “Y luego de todo eso, salir y entregar una de las mejores actuaciones que se hayan visto, como nadie lo ha hecho antes. Una actuación llena de epicidad, de momentos épicos, de historias épicas. La palabra ‘cine’ se suele usar bastante últimamente, pero lo que él ha hecho, realmente lo es”, expresó Triple H sobre lo que fue el período de Roman Reigns como campeón.

1316 días, Roman Reigns marcó historia con su reinado.

“Hay sólo unos pocos que llegan a nuestro negocio y que, durante su período aquí, pueden decir que cambiaron la industria. Él [Roman Reigns] cambió la industria. Y lo digo delante de cámara como lo digo detrás de cámara. Él cambió la industria. Es así de bueno, y podría estar todo el día diciendo cosas buenas sobre él”, sentenció.

