Mirco Cuello vs. Sergio Ríos, por el título mundial interino de peso pluma de la AMB: hora, canal y cartelera completa

El invicto argentino de 24 años afronta este viernes su primera chance de coronarse campeón mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

Mirco Cuello, una de las grandes promesas del boxeo argentino, tendrá este viernes 8 de agosto la primera oportunidad de pelear por un título mundial cuando se enfrente al mexicano Sergio Ríos en el estadio Martyrs of Benina de Bengasi, Libia, por el cinturón interino de peso pluma de la AMB.

El peleador de 24 años, oriundo de Arroyo Seco, se ganó su chance mundialista luego de su victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Christian Olivo Barreda, en el combate eliminatorio que se celebró el pasado 25 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cuello llega a la pelear por el título mundial con un inmaculado récord profesional de 15 victorias, sin empates ni derrotas, habiendo conseguido 12 de ellas por la vía del nocaut. Su rival mexicano, de su misma edad, también tiene una marca perfecta de 19 victorias en igual cantidad de peleas, con 7 de ellas antes del límite.

Ambos peleadores pasaron este jueves por la balanza registrando en los dos casos un peso de 57.150 kilogramos, lo que cumple con los límites de la categoría y legitima que se ponga en juego el título mundial que podría arrojar al campeón número 43 para la historia del boxeo argentino.

El único campeón mundial que tiene Argentina en la actualidad es Fernando Martínez, quien ostenta el cinturón de peso súper mosca de la AMB y que en noviembre irá por la unificación ante Jesse Rodríguez, monarca de la OMB y el CMB.

A qué hora y en qué canal ver la pelea de Mirco Cuello vs. Sergio Ríos

El combate entre Mirco Cuello y Sergio Ríos, por el título mundial interino de peso pluma de la AMB, está programado para no antes de las 17.00 en hora de Argentina. La transmisión del evento estará a cargo de TyC Sports y comenzará a partir de las 15.00 con los combates coestelares de la cartelera.

Cartelera completa

La velada de boxeo en Libia contará con un total de tres representantes argentinos, porque además de Mirco Cuello en su búsqueda de coronarse campeón mundial estarán subiendo al ring Christian Fabián Luis en la división de peso crucero y Josué Francisco Agüero en el peso súper pluma.

Mirco Cuello vs. Sergio Ríos // Por el título mundial interino de peso pluma de la AMB

Albert Ramírez vs. Jerome Pampellone // Peso semipesado

Sofiane Oumiha vs. Francisco Fonseca // Peso ligero

Mike Pérez vs. Christian Fabian Luis // Peso crucero

Josué Francisco Agüero vs. Diego Ortiz Aleman // Peso súper pluma

La gran promesa del boxeo argentino que conquistó Las Vegas y peleará en África para ser campeón mundial

La gran promesa del boxeo argentino que conquistó Las Vegas y peleará en África para ser campeón mundial

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

