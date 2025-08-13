Tras coronarse campeón mundial, Mirco Cuello aceptó un desafío con el mejor boxeador del mundo: “Sería un honor”

La división de peso pluma en la que Mirco Cuello viene de coronarse campeón mundial interino de la AMB el pasado viernes 8 de agosto en Libia, tras derrotar por nocaut en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos, parece ser el nuevo objetivo que se ha propuesto conquistar Naoya Inoue, considerado por un gran número de especialistas y fanáticos como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.

El japonés es el vigente campeón mundial indiscutible en el peso súper gallo, es decir que ostenta los cinturones de los cuatro organismos principales en dicha categoría, pero ya ha logrado títulos mundiales en cuatro divisiones de peso diferentes y está evaluando subir de peso para arrasar también en las 126 libras.

De momento, Inoue tiene pendiente la defensa de sus cinturones en el peso súper gallo ante el uzbeko Murodjon Akhmadaliev, en un combate que está programado para el 14 de septiembre en Nagoya, Japón. Pero de salir victorioso, para lo que parte como amplio favorito, ya a fin de año podría estar subiendo a una nueva división para comenzar a aclimatarse.

Si el Monstruo Japonés quiere pelear por un título ya desde su estreno en el peso pluma, algo que no sería de extrañar, el campeonato interino de la AMB que ostenta Mirco Cuello sería un gran primer paso para, en caso de conseguir una victoria, ir luego por el campeón mundial regular de dicho organismo: el británico Nick Ball.

En una entrevista concedida al diario La Nación tras coronarse en Libia, el propio peleador argentino de 24 años fue consultado por si aceptaría un desafío con Inoue y aunque dejó en claro que no sería ese su objetivo inmediato, también remarcó que está preparado para hacer frente a quien sea que pongan en su camino. “Sería un honor pelear con un campeón de su nivel”, dijo aceptando el desafío.

Nick Ball, el verdadero objetivo de Cuello

Si a Mirco Cuello le dejaran elegir, su próximo gran objetivo sería hacer frente a Nick Ball para dejar atrás el estatus de campeón interino y pasar a quedarse con el título mundial Regular de la AMB que ostenta el peleador británico y que estará defendiendo este sábado 16 de agosto ante el invicto australiano Sam Goodman en Arabia Saudita.

“Lo que me ofrezcan voy a aceptar, pero creo que merezco la oportunidad de pelear con el ganador de ese combate e ir por el título regular. Tengo muchas ganas de pelear con Nick Ball. Hoy por hoy es esa mi prioridad”, le dijo a La Nación el campeón mundial oriundo de Arroyo Seco.