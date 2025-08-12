Tyson Fury le dio su bendición, Naoya Inoue lo tiene en la mira y podría ser rival de Mirco Cuello en una pelea de título mundial: “Me subestiman”

Nick Ball es uno de esos campeones mundiales que, paradójicamente, desconoce buena parte del mundo, incluso entre quienes son aficionados a ver boxeo. Sin embargo, eso podría cambiar pronto cuanto menos para los fanáticos en Argentina, pues suena como uno de los posibles próximos rivales de Mirco Cuello luego de la conquista del título mundial interino de peso pluma de la AMB.

Por ser “interino”, el título que ostenta el peleador oriundo de Arroyo Seco es de carácter secundario para la Asociación Mundial de Boxeo, organismo muchas veces criticado por repartir cinturones a diestra y siniestra. El titular en la división de peso pluma para la AMB es precisamente el peleador británico, que ha sabido construir un récord profesional de 22 victorias y un empate, sin derrotas, manteniendo un bajo perfil en redes sociales y actividades de promoción.

“No pongo todo en las redes sociales. Es demasiado y es bueno mantenerse enfocado en la vida real, no distraerse con Instagram y todas esas aplicaciones en tu teléfono. Debes mantenerte enfocado en la vida real. Todos me subestiman hasta que entran al ring conmigo. Incluso la gente que ve mis peleas me subestima. Es diferente cuando estoy cara a cara y puedes ver lo fuerte que soy”, había dicho Nick Ball el mes pasado en una entrevista concedida a la revista The Ring.

La falta de popularidad del británico entre los fanáticos del boxeo llegó a jugarle en contra a su carrera deportiva en su primera pelea de título mundial. Porque en un combate que mereció ganar ante Rey Vargas en marzo del año pasado, los jueces se dejaron seducir por el ruidoso apoyo que recibió el mexicano en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, y la pelea terminó con empate en las tarjetas.

Nick Ball lleva dos defensas exitosas del título mundial de la AMB que conquistó ante Raymond Ford.

Tenaz, Ball tuvo desquite solo tres meses después. De regreso a territorio saudí, fue esta vez favorecido por un fallo dividido de los jueces y conquistó el título mundial de peso pluma de la AMB imponiéndose ante el estadounidense Raymond Ford. Ya como campeón, hizo defensas exitosas ante Ronny Rios y TJ Doheny, derrotando a ambos antes del límite, en el décimo asalto. Y el próximo sábado 16 de julio hará la tercera defensa a ese cinturón enfrentando al invicto australiano Sam Goodman en Arabia Saudita.

“La gente piensa que solo llegas a este nivel y pierdes tu hambre. No es el caso, porque tienes algo que ellos quieren y lo has trabajado toda tu vida, así que vas a ir con todo y ver qué puedes conseguir, ¿verdad? Obtienes un pequeño sabor y quieres más de eso”, le dijo a The Ring palpitando esa pelea.

La bendición de Tyson Fury

Aunque Nick Ball puede considerarse un campeón de bajo perfil, uno de los más excéntricos monarcas de los últimos tiempos ya le dio su bendición. Se trata de Tyson Fury, excampeón mundial de peso pesado del CMB. “Creo que el pequeño Nick Ball es un boxeador fantástico. Dios lo hizo de 160 centímetros de altura por una razón. Si midiera 195 centímetros, todos estaríamos en peligro. Es un verdadero pitbull inglés. Honestamente, me encanta ver sus peleas. Soy un gran fanático de ese pequeño”, dijo en una entrevista con TNT Sports tras la última defensa exitosa de su compatriota.

La amenaza de Naoya Inoue

Una pelea que podría dar a Nick Ball mucha más visibilidad que la que ha tenido hasta ahora fuera del acompañamiento lógico de los fanáticos británicos a otro de sus campeones es la que podría darse si Naoya Inoue, considerado por muchos especialistas como el mejor peleador libra por libra de la actualidad, se decide a abandonar el peso súper gallo, donde es monarca indiscutible, para intentar ser campeón mundial en cinco divisiones diferentes, pues también lo logró en el peso gallo, súper mosca y mini mosca.

Sabiéndose apuntado por El Monstruo Japonés, el peleador británico dijo estar algo fastidiado por esos rumores cuando tiene otros desafíos por delante, pero no descartó la posibilidad de volver una realidad esa pelea que sin dudas lo llevaría a otro nivel. “Estoy harto de escuchar ese nombre, pero el boxeo es así. La gente quiere verte pelear contra otros”, le dijo a The Ring.

Y agregó: “Creo que están haciendo un evento en diciembre, que es ‘Japón contra el resto del mundo’ o algo así. Eso sería bueno, todos están hablando de eso, así que todos quieren que ocurra. Pero pelearé contra cualquiera, será un momento emocionante cuando ocurra”.

¿Por qué Nick Ball aparece en el horizonte de Mirco Cuello?

Aunque Nick Ball tiene pendiente su defensa ante Sam Goodman y podría cerrar el año enfrentando a Naoya Inoue, el del argentino Mirco Cuello es otro nombre que pronto podría cruzarse en su camino, por la sencilla razón de ser ambos campeones mundiales en la misma división y por el mismo organismo, aunque con un status diferente que la propia AMB podría querer unificar en el futuro cercano para solo tener un gran campeón.

