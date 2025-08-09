Es tendencia:
A los ojos de Mike Tyson y con un nocaut demoledor, Argentina coronó un nuevo campeón mundial de boxeo

Mirco Cuello conquistó en Libia el título mundial interino de peso pluma de la AMB.

Por Juan Ignacio Portiglia

En Libia, donde la actividad estuvo prohibida entre 1979 y 2011, y a los ojos de Mike Tyson, Mirco Cuello se coronó como el campeón mundial número 43 en la historia del boxeo argentino gracias a su victoria por nocaut en el segundo round ante Sergio Ríos, para quedarse con el cinturón interino de peso pluma de la AMB.

El invicto argentino de 24 años, oriundo de Arroyo Seco, no tardó en mandar a la lona a su rival mexicano en el primer asalto, con un poderoso recto de derecha. Ya en el segundo round volvió a provocar el conteo con un cruzado de derecha y apenas su rival recibió la aprobación para seguir en pelea, lo demolió con una gancho de izquierda para que la tercera caída fuese la vencida.

Ante la mirada atenta de Mike Tyson, invitado de honor en la velada que se desarrolló en el Estadio Mártires de Benina de Bengasi, en Libia, Cuello celebró junto a su equipo la coronación como campeón mundial interino que ahora lo dejará a la espera de poder legitimarse en busca del título mundial regular de la AMB que en la categoría ostenta el británico Nick Ball.

Mirco Cuello, que venía de pelear dos veces en la T- Mobile Arena de Las Vegas, ostenta ahora un récord profesional de 16 victorias en igual cantidad de combates, con 13 de ellas consumadas por la vía del nocaut.

¿Qué sigue para Mirco Cuello tras coronarse?

Como campeón mundial interino de peso pluma de la AMB, Mirco Cuello se posicionó delante de todos en la fila para tener una oportunidad de enfrentar al ganador del combate que el próximo 16 de agosto protagonizarán el británico Nick Ball, campeón mundial principal de la categoría para la AMB, y el australiano Sam Goodman.

Otro triunfo argentino en la velada

La velada de boxeo que tuvo lugar en Bengasi, Libia, también tuvo la victoria del argentino Josué Agüero en decisión unánime sobre el mexicano Diego Alemán, para quedarse con el título Gold de peso súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

¿Por qué estuvo prohibido el boxeo en Libia?

El boxeo fue muy popular en Libia durante los años de la colonización italiana, pero decayó tras la Segunda Guerra Mundial, la posterior ocupación francobritánica y la declaración de independencia, en diciembre de 1951. Entre 1979 y 2011, durante la gobierno de Khadafi, la disciplina estuvo prohibida por ser considerada demasiado violenta. Con la caída del exmandatario, que dio lugar a una prolongada guerra civil, la prohibición quedó sin efecto.

