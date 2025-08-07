Es tendencia:
Dolor en el mundo del deporte por la trágica muerte de una promesa del automovilismo de solo 16 años

Se conoció este jueves el repentino fallecimiento de una piloto con enorme proyección.

Por Agustín Vetere

Dolor en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich.
© XDolor en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich.

El automovilismo se lamenta por la triste noticia de la muerte de Matilde Itzcovich. La Federación Uruguaya de Karting anunció este jueves el fallecimiento de la piloto de apenas 16 años, una de las máximas promesas del país sudamericano en la disciplina.

La hija de Mauricio Itzcovich, quién se desempeñó en rally hasta 2023, heredó la pasión por el automovilismo y no tardó en demostrar su talento al subirse por primera vez a un karting. Con trabajo, logró alcanzar hitos históricos para el deporte uruguayo y su proyección no tenía techo.

Compitió en Inglaterra en el Campeonato Mundial FIA de Karting, además de haber participado en la la Copa ROK en Italia para la categoría Super Rock Senior, dónde se utilizan motores monocilíndricos de dos tiempos de 125 centímetros cúbicos.

Matilde había decidido cursar la mayoría de sus estudios a distancia para poder concentrarse en expandir sus horizontes como piloto. Incluso, fue la primera y única mujer uruguaya en formar parte de la Academia de la FIA, además de representar a Peñarol a nivel local.

Dolor por la muerte de Matilde Itzcovich.

Dolor por la muerte de Matilde Itzcovich.

Itzcovich, que también participaba de competencias en Argentina, tenía una pasión paralela por la música y a menudo se mostraba tocando la guitarra en sus redes. No trascendieron los detalles de su fallecimiento.

El comunicado de la FUK por la muerte de Matilde Itzcovich

“La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”.

“En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la 5° fecha del Campeonato Nacional de Karting, prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes. La nueva fecha será oportunamente comunicada”.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”.

