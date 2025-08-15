Es tendencia:
Ganó un Mundial, 3 Champions League, es considerado el mejor de la historia y ahora anunció su retiro a los 39 años

El astro que marcó un antes y un después en el deporte, comunicó su drástica decisión a pocos días de cumplir 40 años.

Por Nahuel De Hoz

Ricardinho, jugador de futsal portugués que anunció su retiro.
Una de las leyendas más importantes del deporte hizo oficial su adiós. Ricardinho anunció su retiro del futsal a los 39 años, luego de haber marcado una huella imborrable. El astro portugués es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y sentenció un antes y un después en la disciplina, a base de jugadas mágicas, muchos títulos colectivos e infinidades de distinciones individuales.

Fue reconocido seis veces como el mejor del planeta, ganó una Copa del Mundo con su país y tres UEFA Champions League a nivel clubes, sin contar otros tantos logros. Sin embargo, luego de una extensa y exitosa trayectoria, decidió ponerle punto final a su carrera. Así, a pocos días de cumplir cuatro décadas de edad, comunicó públicamente su drástica resolución.

El crack luso protagonizó una conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la Federación Portuguesa del Fútbol organizó un acto de despedida. Allí, delante del micrófono tomó fuerza y expresó: “Es la decisión más difícil que estoy tomando como deportista. Vengo a poner un punto final a mi carrera como profesional“.

Cabe recordar que en la conquista del Mundial 2021, Portugal le ganó la final a la Selección Argentina. No solo era el capitán y el máximo referente de su combinado nacional, sino que además recibió el Balón de Oro a mejor jugador de la competición más importante a nivel internacional. Aquel duelo fue victoria 2-1 para los lusos, con doblete de Pany y el descuento de Ángel Claudino.

Ricardinho y Ángel Claudino, durante la final de la Copa del Mundo 2021 en Lituania. (Getty Images)

O Mágico dio sus primeros pasos en Gramidense, se dio a conocer en Miramar y en 2003 explotó en Benfica, donde irrumpió y marcó una generación durante las 7 temporadas que estuvo. En esa estadía conquistó 13 títulos, donde destaca la Champions League 2009/10 por sobre las demás consagraciones domésticas y abrió lugar a nuevos desafíos en otras regiones del planeta.

Tras unos breves pasos por Japón y Rusia, en 2013 arribó a Inter Movistar, donde también jugó 7 años y se consolidó como el mejor del mundo. En España levantó un total de 15 trofeos, pero sobresalen las dos Champions League consecutivas de 2016/17 y 2017/18. Finalmente, en 2020 anunció su salida de la institución y volvió a tener experiencias en mercados exóticos y alejados.

Luego jugó dos años en ACCS París de Francia, uno en Pendekar United de Indonesia y otra temporada en Riga de Letonia hasta 2024. En este último ganó tres títulos locales y disputó el principal certamen europeo, pero no logró la clasificación al Final Four tras caer ante Barcelona. Además, allí compartió plantel con dos jugadores argentinos: Constantino Kiki Vaporaki y Dylan Vargas.

Lo cierto es que tras un breve paso por Ecocity Futsal Genzano de Italia, colgó los botines y comenzó un nuevo proyecto. “Mi sueño siempre fue ser embajador y embajador para mí es poder llevar el fútbol sala a todos los lugares del mundo“, reveló en la rueda de prensa de este viernes. Eso mismo es lo que estuvo haciendo en el último tiempo y adelantó que seguirá igual.

El reconocido como mejor jugador del mundo en 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que conquistó más de 40 títulos en su carrera y anotó 142 goles en sus 188 partidos con Portugal, culminó con un claro mensaje. “Como deportista no lo conseguí, pero espero que ahora que voy a trabajar por fuera, consiga algún día ayudar a que los más jóvenes logren jugar en los Juegos Olímpicos”, cerró.

Nahuel De Hoz

