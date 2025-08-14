Tras el empate ante Libertad, la llamativa estadística que ilusiona a todo River con el título en la Copa Libertadores

La noche del jueves fue muy cambiante. Luego de un muy flojo primer tiempo donde fue claramente superado, mejoró considerablemente en el complemento y hasta mereció ganar, pero terminó 0-0. Así fue el partido entre River y Libertad de Paraguay por el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, que solo fue el primer episodio de una serie que debe definirse en Argentina.

En ese contexto y luego del compromiso que se disputó en Asunción, el Millonario recibió una buena noticia que transmite calma hacia los hinchas. El equipo que comanda tácticamente Marcelo Gallardo, un verdadero especialista en el ámbito internacional, ya pasó por este mismo escenario en reiteradas ocasiones y siempre terminó de la mejor manera posible.

Lo cierto es que, cada vez que River empató 0-0 en el partido de ida de un certamen internacional, clasificó a la próxima ronda y se consagró campeón. La estadística es más que evidente debido a que no ocurrió una sola vez, lo que podría ser una simple casualidad aislada. Únicamente en el ciclo del Muñeco, sucedió en cinco ocasiones y esta es la sexta oportunidad…

Los números no mienten y reflejan los hechos. Este mismo marco ocurrió en la Sudamericana 2014, Libertadores 2015, Recopa 2016 y Libertadores 2018. En todas aquellas competiciones bajo el dominio de CONMEBOL, el Millonario igualó sin goles en el compromiso de ida y en la revancha consiguió avanzar de fase y terminó festejando con un nuevo trofeo en su vitrina.

El equipo titular de River Plate en el duelo ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

En la competición de segundo orden y que inició el exitoso ciclo de Gallardo, empató ante Boca, luego avanzó tras vencerlo en la vuelta. En 2015 volvió vivo de México y definió la final contra Tigres por en el Monumental. Un año más tarde lo propio con Independiente Santa Fe y completó por duplicado frente a Racing e Independiente en la histórica Libertadores de 2018.

En definitiva, el conjunto que dirige Gallardo está ante la posibilidad de repetir la estadística que tan bien le sienta desde que está en el banco de suplentes. A diferencia de esta ocasión, todas las veces anteriores ocurrieron durante la primera etapa en el club mientras que ahora es la primera vez que se presenta este desafío desde su regreso a la institución hace poco más de un año.

Cuándo es la revancha entre River y Libertad

La definición de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad de Paraguay, será el próximo jueves 21 de agosto a partir de las 21:30 horas de Argentina. Allí, en el Estadio Monumental que estará colmado de fanáticos, el Millonario buscará sellar la clasificación a la próxima ronda que lo medirá contra el ganador de Palmeiras (4) – (0) Universitario de Perú.

