Quién será el rival de Argentina en octavos de final del Mundial de vóley y qué otros candidatos quedaron afuera junto a Francia

La Selección Argentina dio uno de los grandes batacazos del Mundial de vóley eliminando al bicampeón olímpico para meterse en los octavos de final. El equipo de Marcelo Méndez se impuso por 3 a 2 sobre Francia y clasificó como líder de su grupo, escoltado por Finlandia.

Pese a haber ganado en sus dos primeras presentaciones, la Albiceleste estaba obligada a vencer a una de las grandes potencias para seguir con vida en Filipinas 2025. Luego de dos grandes primeros sets y un excelente tie-break, el conjunto nacional consiguió la clasificación.

Como si no hubiera alcanzado con eliminar a una de las favoritas al título, el rival de octavos será otro peso pesado: Italia. Tras la victoria 3 a 0 sobre Ucrania, los tanos se medirán con Argentina tras haber finalizado segundos de Bélgica en el grupo F.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre a las 4.30 (horario de Argentina). Todo se podrá ver por la pantalla de DIRECTV y DGO.

La otra sorpresa del Mundial de vóley: Brasil, afuera

Otra de las grandes bombas de la jornada fue la prematura eliminación de Brasil. La gran potencia de Sudamérica, que desde 2002 siempre había conseguido subirse al podio -con tres títulos incluidos-, quedó afuera en la primera fase por primera vez desde 1970.

La derrota contra Serbia, luego de haber triunfado en las dos jornadas iniciales ante República Checa y China, dejó a la verdeamarela tercera luego de un triple empate en la punta. Su eliminación se dio por peor coeficiente de sets, algo que le podría haber pasado a Argentina si no vencía a Francia.

Publicidad

Publicidad

A la eliminación de Brasil y Francia, también se le suma la de Japón, que perdió en sus dos primeras presentaciones ante Canadá y Turquía. Sin lugar a dudas, las tres grandes sorpresas de la fase de grupos.