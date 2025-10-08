Reducción de pena y regreso a mediados de 2026: el duro momento de Conor McGregor por evadir controles antidoping

A pesar de que lleva más de un año sin pelear a nivel oficial, el irlandés Conor McGregor atraviesa un mal momento en su carrera, debido a que fue sancionado por 18 meses debido a que se ausentó a tres pruebas antidoping reglamentarias a lo largo del 2024.

Las pruebas a las que no se presentó, ocurrieron el 13 de junio, y el 19 y 20 de septiembre del año pasado, poco tiempo después de conocerse la lesión que sufrió en el dedo del pie y que le impidió enfrentarse a Michael Chandler en junio de ese mismo año.

Como consecuencia de su accionar, McGregor recibió una sanción de 24 meses, por lo que no iba a poder combatir hasta septiembre del año siguiente. Es por eso que pidió una apelación y aceptó estar suspendido por 18 meses, por lo que podrá volver a competir a partir del 20 de marzo de 2026.

De esta manera, el irlandés podrá decir presente en su próximo compromiso, ya que la UFC tiene estipulado que esté en la cartelera que planea presentar para las peleas en la Casa Blanca el 14 de junio de 2026, con rival a definir. Tal es así que ya se encuentra entrenando para llegar de la mejor manera.

El comunicado oficial por la sanción de McGregor

Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunció hoy que Conor McGregor , de Dublín, Irlanda, ha aceptado un período de inelegibilidad de 18 meses por una violación de la Política Antidopaje de UFC (UFC ADP).

McGregor omitió tres intentos de toma de muestras biológicas en un período de 12 meses en 2024, lo que constituye una infracción del ADP de la UFC. Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso. Las pruebas fallidas de McGregor ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de 2024 , y fueron clasificadas como Incumplimiento de Paradero por la CSAD según el ADP de la UFC.

Aunque McGregor no se presentó a las pruebas en esas fechas, la CSAD indicó que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una próxima pelea en el momento de las tres pruebas fallidas. McGregor cooperó plenamente con la investigación de la CSAD, aceptó la responsabilidad y proporcionó información detallada que, según la CSAD, contribuyó a las pruebas fallidas.

A pesar de estos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la presentación precisa de informes de paradero y la posibilidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del ADP de la UFC. Considerando la cooperación y las circunstancias de McGregor, la CSAD redujo en seis meses la sanción estándar de 24 meses por tres incumplimientos de paradero. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer incumplimiento de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026.

El CSAD administra de forma independiente el programa antidopaje anual de la UFC. La recolección de muestras biológicas en el marco del Programa Antidopaje de la UFC (ADP) la realiza Drug Free Sport International (DFSI) , líder mundial en la industria antidopaje con más de 5000 profesionales capacitados en recolección. Todas las muestras se analizan en el Laboratorio de Investigación y Análisis de Medicina Deportiva (SMRTL), acreditado por la AMA, en Salt Lake City, Utah.

