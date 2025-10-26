Uno terminó en el hospital: el brutal accidente entre dos pilotos de Moto3 que impactó al mundo antes de empezar la carrera

El Gran Premio de Malasia de Moto3, categoría donde compite el argentino Valentín Perrone, este domingo fue escenario de un accidente escalofriante. La situación no ocurrió durante la carrera, sino en la vuelta de formación. Es que el campeón del mundo, el español José Antonio Rueda (Red Bull KTM), chocó por la espalda, a toda velocidad, al suizo Noah Dettwiler (CIP Green Power). El golpe fue brutal: ambos volaron por el aire y la carrera debió ser demorada.

La secuencia, ocurrida en el circuito de Sepang, fue completamente inesperada. Mientras la grilla se preparaba, Rueda venía acelerando en una recta, maniobra habitual para calentar neumáticos. Sin embargo, no advirtió a tiempo que Dettwiler corría a baja velocidad sobre el límite izquierdo de la pista. A pesar de que otros pilotos intentaron esquivarlo, Rueda se lo encontró de golpe y el impacto fue inevitable. Los dos pilotos quedaron tendidos e inmóviles en el asfalto, obligando a sacar la bandera roja.

La imagen de las dos motos destrozadas y los pilotos en el suelo paralizó al paddock. Los servicios médicos atendieron a ambos en la pista y los trasladaron a la clínica del circuito. Sin embargo, dada la severidad del impacto, se tomó la decisión de trasladar a ambos pilotos en helicóptero a un centro médico para realizar estudios más exhaustivos.

Horas después, el equipo de Rueda emitió un comunicado confirmando las lesiones del campeón: “Presenta una fractura en la mano. En este momento, se encuentra despierto y consciente en el hospital“. Partes posteriores añadieron que, si bien se descartaron lesiones graves en cabeza y torso, el español sufrió una “conmoción cerebral severa” y permanece en observación. Sobre Dettwiler no hubo un informe oficial detallado, pero trascendió que nunca perdió el conocimiento y también estaría fuera de peligro.

El cronograma no tuvo cambios severos

El accidente reconfiguró la agenda del domingo, pero el resto de pilotos salieron a la pista de todas formas. La carrera de Moto3 se acortó de 15 a solo 10 vueltas, y la de Moto2 se pospuso para después del evento principal de MotoGP. El problema habría sido convencer a los protagonistas de correr en medio de la preocupación que reinaba en el ambiente. Según reveló el piloto Joan Mir, la organización tuvo que dar “noticias favorables” para calmarlos antes de su largada. En la carrera sprintada, ganó el japonés Taiyo Furusato, mientras que el argentino Valentín Perrone cerró una destacada actuación en el décimo puesto.

