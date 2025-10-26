Mardy Fish eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

Históricamente, Estados Unidos tuvo grandes jugadores de tenis. Arhur Ashe, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras son algunos de los casos más emblemáticos. La realidad es que en las últimas décadas, la influencia de tenistas estadounidenses bajó considerablemente, pero así y todo hubo algunos que lograron destacarse, como por ejemplo Andy Roddick o Mardy Fish, quienes se formaron juntos e hicieron gran parte de su carrera en paralelo.

Mardy Fish nació en 1981 y se insertó en el circuito profesional en el 2000. Junto a Andy Roddick fue la gran promesa del tenis estadounidense, pero nunca terminó de explotar, aunque es verdad que tuvo una buena trayectoria, en la cual llegó a ser número 7 del mundo en el ranking de la ATP, obtuvo seis títulos y jugó cuatro finales de Masters 1000.

¿Quién es el mejor tenista de la historia para Mardy Fish?

En el año 2023, Fish eligió al mejor tenista de la historia en diálogo con Pat McAfee: “El Djokovic de 2011 y el Federer de 2005 fueron los mejores jugadores con los que me he topado. Si ambos hubieran jugado en una pista dura de ritmo medio, creo que Novak habría ganado. Si hubieran jugado en una superficie más rápida, creo que Roger habría ganado. En cualquier superficie más lenta, Novak habría ganado. Djokovic de 2011: el mejor jugador de todos los tiempos“.

Djokovic y Fish tras la final del Masters 1000 de Canadá en 2011. (Foto: Getty).

Novak Djokovic tuvo un 2011 sobresaliente: en dicho año consiguió el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open, además de cinco Masters 1000. En lo que respecta al récord de victorias y derrotas, el serbio ganó 70 partidos y perdió solamente 6. Por su parte, Roger Federer en 2005 obtuvo Wimbledon y US Open, además se alzó con cuatro Masters 1000 y obtuvo un récord de 81 triunfos y solamente cuatro derrotas.

Fish vs. el Big 3

A lo largo de su trayectoria, Mardy Fish se enfrentó en siete ocasiones con Novak Djokovic y fueron todas victorias para el serbio, las más importantes en las finales de los Masters 1000 de Indian Wells en 2008 y el de Canadá en 2011. Por otro lado, Fish disputó nueve duelos ante Federer con 8 triunfos del suizo y uno del estadounidense. Finalmente, ante Rafa Nadal se midió nueve veces también y el español se impuso en el historial por 8 a 1.

