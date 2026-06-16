En pleno Mundial, Tottenham le abre la puerta de salida a Cuti Romero con un fichaje de 60 millones

Se está disputando la Copa del Mundo, pero eso no ha impedido que los equipos europeos pongan el pie en el acelerador en cuanto al mercado de fichajes se refiere. Real Madrid ya cerró cuatro refuerzos, y ahora se confirmó que Tottenham tiene un nuevo marcador central derecho. Sí, el puesto en el que estos últimos años Cuti Romero fue titular indiscutido.

De acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano y varios otros medios europeos, el Tottenham cerró el fichaje de Jan Paul van Hecke (26), defensor neerlandés del Brighton, en 52 millones de libras esterlinas, lo cual equivale a 60 millones de euros.

El nuevo fichaje de Tottenham, Jan Paul van Hecke. (Getty)

Jan Paul van Hecke, defensor de los Países Bajos, fue titular en el empate 2 a 2 entre el conjunto europeo y Japón, en el estreno mundialista de ambas selecciones, donde compartió zaga con Virgil van Dijk y quien presumiblemente será su dupla en Tottenham, Micky van de Ven.

Tottenham ya cerró tres fichajes de cara a la próxima temporada, ya que además de van Hecke, los Spurs confirmaron los refuerzos de Marcos Senesi, libre tras su paso por Bournemouth y Andy Robertson, también libre, luego de una década en Liverpool.

Cuti Romero, con un pie fuera de Tottenham

El malestar de Cuti Romero en Tottenham es un tema que lleva varias semanas en agenda en la prensa británica, que entiende que la salida del defensor de la Selección Argentina, y actual capitán del club, es un hecho de cara a la próxima temporada.

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Cuti Romero, en miras del Manchester United. (Getty)

Según pudo saber Bolavip, el Manchester United comenzó a avanzar con mayor fuerza por el zaguero argentino y analiza seriamente acelerar por su contratación para tenerlo después de la Copa del Mundo.

La intención del conjunto de Old Trafford es reforzar de manera agresiva su plantel para la próxima temporada, especialmente pensando en su regreso a la Champions League. Dentro de esa reconstrucción, la dirigencia considera prioritario incorporar un líder defensivo con experiencia en la liga inglesa, personalidad y jerarquía internacional. Y ahí aparece el nombre de Romero como uno de los grandes objetivos.

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Estos últimos meses de Cuti Romero en Tottenham fueron complicados. (Getty)

Esto, sumado al hecho que desde el mercado anterior ya existieron sondeos importantes por el defensor argentino -Atlético de Madrid estuvo muy cerca de incorporarlo- y que el escenario deportivo que atraviesa Tottenham: los constantes cambios de entrenador, la irregularidad futbolística y una relación tensa con parte de la dirigencia generaron un desgaste importante, los factores inclinan la balanza hacia la partida del Cuti del club.

Síntesis

60 millones de euros pagó Tottenham por el fichaje de Jan Paul van Hecke.

pagó Tottenham por el fichaje de Jan Paul van Hecke. Cuti Romero podría dejar Tottenham tras la llegada del nuevo marcador central.

podría dejar Tottenham tras la llegada del nuevo marcador central. Manchester United avanza con fuerza para contratar al zaguero argentino después del Mundial.