Amargó a River en 2025 y ahora sería compañero de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho por 60 millones

El 2025 ha sido un año muy particular en la carrera de Vitor Roque, quien apenas tiene 23 años. El delantero regresó a Brasil desde el fútbol español, la rompió en Palmeiras, metió 20 goles en el año, fue convocado a la selección y ahora captó la atención del Chelsea, que podría pagar hasta 60 millones por su fichaje.

Tras un paso sin pena ni gloria por el Barcelona, al cual siendo aún un adolescente, Vitor Roque se destapó esta temporada, siendo clave en el Palmeiras, con goles ante River y Universitario en el camino a la final de la Copa Libertadores. Junto al Flaco López conformó una dupla letal en el Verdao, y en Europa afirman que la Premier League podría ser su próximo destino.

Vitor Roque y José Manuel López armaron una dupla de ensueño en Palmeiras en este 2025. (Getty)

De acuerdo a información de Sky Sports, Vitor Roque podría convertirse en compañero de Enzo Fernández y Garnacho en Chelsea tan pronto como en este mes de enero. El tema es que Palmeiras pide 60 millones de euros para dejarlo ir, luego de haberle pagado más de 25 millones al Barcelona para repatriarlo.

Señala el periodista local y partidario de Chelsea, Simon Phillips, que la situación no es del todo clara y, al menos de momento, no ha habido una oferta formal del conjunto londinense por el delantero del Palmeiras.

Todavía no hay oferta formal, pero en Europa hablan del interés de Chelsea por Vitor Roque. (Getty)

No obstante, Chelsea suele fijarse en el fútbol brasileño para encontrar prospectos jóvenes, como son los casos de Willian Estevao y Andrey Santos, o bien el propio Joao Pedro, que hoy es el delantero titular. Vitor Roque tiene un perfil similar, y sería una segunda oportunidad en el fútbol élite europeo para Tigrinho, en caso de darse el traspaso.

También sería una baja mayúscula para el Palmeiras, aunque de cerrarse la operación, tendrá una importante cantidad de millones para reforzar un plantel que en 2025 tuvo un gran rendimiento, pero se quedó corto y perdió tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao ante el intratable Flamengo de Filipe Luis.

Chelsea necesita un delantero con gol

Si hay un aspecto del Chelsea en el que aún está en el debe, es en el apartado goleador. El máximo anotador del conjunto inglés en 2025 fue Enzo Fernández, con 13 goles convertidos, seguido por Cole Palmer, que metió 10 tantos en todo el año calendario.

Y si bien compraron a Liam Delap (19 partidos, 2 goles) y Joao Pedro (27 partidos, 10 goles) a mitad de año, ninguno de los dos ha dado el paso adelante y rendido al nivel de lo que se esperaba en Stamford Bridge. Los Blues siguen en la búsqueda de un delantero goleador y Vitor Roque podría ser su próxima apuesta.

Datos clave