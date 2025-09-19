Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Mientras Bruno Fernandes gana 15,6 millones en Manchester United, esto cobra Cole Palmer en Chelsea

Hay una gran diferencia entre los salarios que perciben el portugués y el inglés en Manchester United y Chelsea, respectivamente.

Por Julián Mazzara

Cole Palmer, figura de Chelsea.
© Getty ImagesCole Palmer, figura de Chelsea.

Este sábado, por la fecha 5 de la Premier League, en Old Trafford se enfrentan Manchester United y Chelsea. Con un presente totalmente diferente, donde los dirigidos por Rúben Amorim se encuentran cerca de los últimos puestos y los de Enzo Maresca son uno de los animadores del campeonato, se avecina un gran cotejo.

Las principales figuras de ambos equipos son Bruno Fernandes y Cole Palmer, quienes cautivan a los fanáticos con sus respectivos rendimientos. Sí, a pesar de que el luso no pueda sacar adelante a los Red Devils. Pero más allá de lo futbolístico, hay un punto que los hace competir: los salarios que perciben.

En la actualidad, el ex Sporting Lisboa posee una ganancia anual de 15,6 millones de libras esterlinas, según reporta Capology, el sitio especializado en contratos de futbolistas en todo el mundo. Si bien aún tiene contrato vigente, es uno de los que más dinero percibe en los Red Devils tan solo por detrás del brasileño Casemiro, que gana 18,2 millones.

La diferencia con Palmer es muy grande, ya que el inglés de 23 años se lleva por cada temporada un total de 6,76 millones de la misma moneda, y se ubica en la octava posición dentro de los jugadores que más cobran en Chelsea. Por lo tanto, los grandes protagonistas del partido no solo están separados por los colores sino que también por 8,84 millones.

Cole Palmer, figura de Chelsea. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Cole Palmer, figura de Chelsea. (Chip Somodevilla/Getty Images)

¿Qué canal pasa Manchester United vs. Chelsea por la Premier League?

El encuentro entre Manchester United y Chelsea se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre a las 13:30 (hora de Argentina), en Old Trafford, y contará con la transmisión de Disney+.

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Rooney, Gary Neville y Roy Keane destrozaron a Rúben Amorim tras la goleada en el Derbi de Manchester: “La nada misma”

ver también

Rooney, Gary Neville y Roy Keane destrozaron a Rúben Amorim tras la goleada en el Derbi de Manchester: “La nada misma”

Jugó más de 140 partidos en la Premier League, le diagnosticaron dos enfermedades terminales y con 52 años necesita cuidados paliativos

ver también

Jugó más de 140 partidos en la Premier League, le diagnosticaron dos enfermedades terminales y con 52 años necesita cuidados paliativos

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Maresca destrozó a Sterling y Disasi tras borrarlos del plantel
Fútbol europeo

Maresca destrozó a Sterling y Disasi tras borrarlos del plantel

Chelsea lo pagó 100 millones, dejó el fútbol tras un doping positivo y sueña con estar en los Juegos Olímpicos 2028 en otro deporte
Fútbol Internacional

Chelsea lo pagó 100 millones, dejó el fútbol tras un doping positivo y sueña con estar en los Juegos Olímpicos 2028 en otro deporte

A 24hs de enfrentar a Chelsea, Rúben Amorim fue implacable sobre Garnacho: “No es nuestro jugador”
Noticias de la Premier League

A 24hs de enfrentar a Chelsea, Rúben Amorim fue implacable sobre Garnacho: “No es nuestro jugador”

La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”
Tenis

La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo