Mientras Bruno Fernandes gana 15,6 millones en Manchester United, esto cobra Cole Palmer en Chelsea

Este sábado, por la fecha 5 de la Premier League, en Old Trafford se enfrentan Manchester United y Chelsea. Con un presente totalmente diferente, donde los dirigidos por Rúben Amorim se encuentran cerca de los últimos puestos y los de Enzo Maresca son uno de los animadores del campeonato, se avecina un gran cotejo.

Las principales figuras de ambos equipos son Bruno Fernandes y Cole Palmer, quienes cautivan a los fanáticos con sus respectivos rendimientos. Sí, a pesar de que el luso no pueda sacar adelante a los Red Devils. Pero más allá de lo futbolístico, hay un punto que los hace competir: los salarios que perciben.

En la actualidad, el ex Sporting Lisboa posee una ganancia anual de 15,6 millones de libras esterlinas, según reporta Capology, el sitio especializado en contratos de futbolistas en todo el mundo. Si bien aún tiene contrato vigente, es uno de los que más dinero percibe en los Red Devils tan solo por detrás del brasileño Casemiro, que gana 18,2 millones.

La diferencia con Palmer es muy grande, ya que el inglés de 23 años se lleva por cada temporada un total de 6,76 millones de la misma moneda, y se ubica en la octava posición dentro de los jugadores que más cobran en Chelsea. Por lo tanto, los grandes protagonistas del partido no solo están separados por los colores sino que también por 8,84 millones.

Cole Palmer, figura de Chelsea. (Chip Somodevilla/Getty Images)

¿Qué canal pasa Manchester United vs. Chelsea por la Premier League?

El encuentro entre Manchester United y Chelsea se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre a las 13:30 (hora de Argentina), en Old Trafford, y contará con la transmisión de Disney+.

Publicidad

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

ver también Rooney, Gary Neville y Roy Keane destrozaron a Rúben Amorim tras la goleada en el Derbi de Manchester: “La nada misma”