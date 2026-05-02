Retransmitía ilegalmente la Premier League y enfrenta 21 años de prisión

De un tiempo a esta parte, las diferentes organizaciones dueñas de los derechos audiovisuales de las principales ligas del mundo se han puesto sumamente estrictas con las retransmisiones ilegales. En España, Javier Tebas tiene un equipo diseñado específicamente para darlas de baja, y en Inglaterra, el líder de una organización que retransmitía la Premier League se enfrenta a una pena ejemplar.

De acuerdo a lo revelado por el New York Times, Marc Gould, un ciudadano inglés que en 2023 fue encontrado culpable de ser el líder de Flawless, un servicio de streaming ilegal que estuvo activo por unos cinco años, supo recaudar hasta 10 millones de dólares y sirvió de empleo para hasta 30 personas, se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión.

La definición de la Premier League vivila por Disney+

Toda la organización fue desmantelada por FACT, una organización privada anti piratería que la Premier League contrató para hacerse cargo de este tipo de cuestiones, de creciente preocupación en el fútbol de primer nivel.

“El líder de una banda de streaming ilegal condenado a 11 años de prisión se enfrentará a otros 10 años tras las rejas si no devuelve 2,35 millones de libras en los próximos tres meses“, reporta el medio. Gould debe devolver todas las ganancias obtenidas de forma ilícita, según expresó el juzgado de Derby Crown a comienzos de esta semana.

La plataforma operó por cinco años, hasta que la desmanteló una organización antipiratería. (Getty)

Además de Gould, otras cuatro personas fueron condenadas por sus respectivos roles en Flawless -plataforma que también operaba con los seudónimos Shared VPS, Optimal y Cosmic-, y deben pagar casi 2 millones de dólares adicionales entre todos. De lo contrario, también enfrentan extensiones en sus respectivas sentencias de prisión.

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La suma combinada entre lo que deben pagar Gould y los otros cinco acusados alcanza unos 5,1 millones de dólares, y el la segunda suma más alta emitida por la corte británica contra una operadora ilegal de streaming.

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