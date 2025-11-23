Es tendencia:
Error en la salida y polémica decisión arbitral: el gol que recibió Dibu Martínez en Aston Villa vs. Leeds por la Premier League

El arquero argentino pidió carga aérea cuando saltó a disputar una pelota con dos rivales.

Por Marco D'arcangelo

En el marco de la fecha 12 de la Premier League, Aston Villa, con Dibu Martínez como titular, visitó a Leeds en el Elland Road con el objetivo de sumar una victoria que le permita acercarse a la zona de clasificación a las competencias internacionales.

A los 7 minutos del primer tiempo, en la primera situación clara, el equipo local abrió el marcador. Longstaff envió un centro al área, y luego de que un defensor la bajara, Dibu salió a cortar con los puños, pero perdió en el duelo aéreo con Aaronson, por lo que en el rebote Nmecha la empujó en la línea.

Inmediatamente los futbolistas de Aston Villa, con el arquero argentino incluido, comenzaron a pedir una falta al marplatense, debido a que saltó a embolsar el balón en el área chica, pero no pudo hacerlo por un presunto empujón por parte de un rival.

Tras una revisión en el VAR, se determinó que el futbolista de Leeds no cometió falta al golero del elenco villano, sino que disputó limpiamente la pelota. Además, se revisó un posible offside de Nmecha en la segunda jugada, pero finalmente estaba habilitado.

