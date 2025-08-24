En medio de la polémica por la situación de Alejandro Garnacho y el inicio con el pie izquierdo en la Premier League, se destapó un bombazo puertas adentro en el Manchester United, debido a que revelaron que uno de los referentes del plantel estuvo negociando en secreto con otro club.

Es que, según lo informado por el medio británico The Sun, Bruno Fernandes, el capitán y referente del club tuvo reuniones privadas con Al Ittihad, equipo de Arabia Saudita, para convertirse en nuevo refuerzo de la institución de cara a la temporada 2025/26.

Tras rechazar una propuesta por parte del Al Hilal a principios de este mercado de pases ya que su deseo era continuar en el fútbol europeo, el portugués habría cambiado de opinión, debido a que lo seduce la posibilidad de compartir cancha con N’golo Kanté y Karim Benzema entre otros.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que por el momento no hubo un acuerdo con su contrato, ya que Fernandes habría enviado una contraoferta con un salario bastante elevado, debido a que pidió cobrar 40 millones de dólares por temporada, para ser uno de los jugadores mejores pagos de la liga.

Por otro lado, desde el Manchester United no tienen intención de desprenderse de su capitán. El proyecto deportivo del equipo comandado por Ruben Amorim gira entorno a él y es por eso que lo consideran una de las piezas más importantes de cara a esta temporada de transición en la institución.

Durante esta temporada, los Reds Devils solamente disputarán competencias nacionales, debido a que tras un mal desempeño en el curso 2024/25 quedaron en la parte baja de la Premier League y perdieron la final de la UEFA Europa League, por lo que no lograron clasificar a torneos internacionales.

Los números de Bruno Fernandes en Manchester United

Desde su llegada al elenco inglés a principios de 2020, el mediocampista portugués lleva disputados un total de 291 partidos. En los mismos convirtió 98 goles y aportó 86 asistencias. Además, recibió 50 tarjetas amarillas, fue expulsado tres veces y logró dos títulos a nivel local.

