Liam Rosenior condiciona el futuro de Alejandro Garnacho en Chelsea: “Ha sido un torbellino”

Enzo Maresca fue el primer entrenador despedido del 2026 y Chelsea optó por Liam Rosenior para ser su sucesor. Un empate ante Manchester City, una derrota vs. Fulham y una goleada ante el modesto Charlton por FA Cup son los resultados del nuevo DT hasta la fecha, aunque para quien parece que su llegada no fue una buena noticia es para Alejandro Garnacho.

El argentino apenas fue titular por copa, cuando con Enzo Maresca tenía mucha más importancia en el plantel, y ahora podría estar frente a un momento clave para su futuro en los Blues. Y es que Rosenior hizo referencia a la posibilidad de recuperar a Raheem Sterling, quien estaba apartado del plantel con Maresca a cargo.

Garnacho podría perder lugar en Chelsea ante la eventual vuelta de Sterling. (Getty)

“Todavía no lo he hecho”, destacó Rosenior en conferencia de prensa, al ser consultado sobre si ya había hablado con Sterling y Disasi sobre sus situaciones. “Tendré conversaciones con ellos, Raheem ha tenido una extraordinaria carrera y lo respeto mucho“, agregó.

“En este momento, con la cantidad de partidos que tenemos, no es algo de lo que haya tenido tiempo de ocuparme, pero lo haré en los próximos días. Tendré una conversación con ellos y con el club. Ha sido un torbellino desde que llegué, hay mucho que tengo que hacer y ese es uno de los temas principales“, completó.

La vuelta de Sterling podría complicar a Garnacho

Una de las claves que propicio la llegada de Garnacho a Chelsea fue la decisión de Maresca de no contar con Sterling, por lo que si Liam Rosenior decide restituirlo dentro del plantel y tenerlo en su consideración para la segunda mitad de la temporada, las chances del argentino se verían afectadas.

Sterling no juega desde mayo del 2025, cuando todavía era jugador del Arsenal. (Getty)

Cabe destacar que Rosenior no confirmó el regreso de Sterling -ni de Disasi- al plantel, y también que el extremo de 31 años no juega oficialmente desde mayo del 2025, cuando aún formaba parte del plantel del Arsenal de Mikel Arteta. En cualquier caso, es una situación que Garnacho deberá seguir de reojo mientras intenta ganarse la confianza de su nuevo entrenador.

